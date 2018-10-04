Померла оперна співачка Монсеррат Кабальє

Іспанська оперна співачка Монсеррат Кабальє померла у суботу, 6 жовтня, у віці 85 років. Це підтвердила лікарня де ла Санта Кру і Сант Пау в Барселоні, а також прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Упродовж останніх років співачка мала проблеми зі здоров'ям.

Монсеррат Кабальє прославилася технікою бельканто і виконанням ролей в класичних італійських операх Пуччіні, Белліні і Доніцетті. Її репертуар нараховував 88 ролей та близько 800 камерних творів. Вона виступала в "Ла Скала", "Ковент-Гарден", "Карнегі-Холл" та на інших відомих світових сценах.

Кабальє також відома спільним альбомом з вокалістом групи Queen Фредді Мерк'юрі - Barcelona. Головна пісня, присвячена рідному місту Кабальє - Барселоні, стала однією з двох офіційних пісень літніх Олімпійських ігор 1992 року, що проходили в столиці Каталонії.