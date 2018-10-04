 Померла оперна співачка Монсеррат Кабальє | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.10.2018

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Новини

Померла оперна співачка Монсеррат Кабальє

В Барселоні у віці 85 років померла відома оперна співачка Монсеррат Кабальє. Упродовж останніх років вона мала проблеми зі здоров'ям.

Монсеррат Кабальє померла в своєму рідному місті Барселоні

Монсеррат Кабальє померла в своєму рідному місті Барселоні

Іспанська оперна співачка Монсеррат Кабальє померла у суботу, 6 жовтня, у віці 85 років. Це підтвердила лікарня де ла Санта Кру і Сант Пау в Барселоні, а також прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Упродовж останніх років співачка мала проблеми зі здоров'ям.

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Монсеррат Кабальє прославилася технікою бельканто і виконанням ролей в класичних італійських операх Пуччіні, Белліні і Доніцетті. Її репертуар нараховував 88 ролей та близько 800 камерних творів. Вона виступала в "Ла Скала", "Ковент-Гарден", "Карнегі-Холл" та на інших відомих світових сценах.

Кабальє також відома спільним альбомом з вокалістом групи Queen Фредді Мерк'юрі - Barcelona. Головна пісня, присвячена рідному місту Кабальє - Барселоні, стала однією з двох офіційних пісень літніх Олімпійських ігор 1992 року, що проходили в столиці Каталонії. 

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