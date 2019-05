Померла зірка Голівуду 1960-х років Доріc Дей

Голлівудська актриса і співачка Доріс Дей померла в понеділок, 13 травня, у віці 97 років, повідомив заснований нею фонд захисту тварин. У фонді зазначили, що у Дей було прекрасне здоров'я для її віку, поки нещодавно вона не захворіла на запалення легенів, що і стало причиною її смерті.

Популярність Дей припала на 1960-ті роки. За свою кар'єру вона знялася більш ніж в 40 кінострічках і записала понад 650 пісень. Вперше вона знялася в кіно в 1948 році в картині режисера Майкла Кертіса "Роман у відкритому морі". Також вона знялась в фільмах "Інтимна розмова" і "Посунься, люба" Майкла Гордона, "Людина, яка занадто багато знала" Альфреда Хічкока. Останній фільм з її участю вийшов в 1968 році.

Доріс Дей була нагороджен двома преміями "Оскар" в номінації "Краща пісня року". Перший вона отримала за пісню "Secret Love" в її виконанні з фільму "Джейн-катастрофа" 1953 року. А другий - за пісню "Whatever Will Be, Will Be" з фільму Альфреда Хічкока "Людина, яка занадто багато знала". Також Дей була номінована на "Оскар" за найкращу жіночу роль у стрічці "Інтимна розмова".

У 2004 році вона була нагороджена Президентською медаллю свободи президентом Джорджем Бушем-молодшим, а у 2011 році - премією Лос-Анджелеської асоціації кінокритиків за досягнення в кар'єрі. У 2008 Дей стала лауреаткою премії "Греммі" за внесок в музичну індустрію. У неї також є дві зірки на Голлівудській алеї слави - за внесок у розвиток кіно і за розвиток музичної індустрії США.