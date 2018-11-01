Померла активістка Катерина Гандзюк, яку влітку облили кислотою

Радниця мера Херсона, активістка Катерина Гандзюк, на яку було скоєно напад наприкінці липня, померла в лікарні в неділю, 4 листопада. Про це повідомили на сторінці "Хто замовив Катю Гандзюк" у Facebook. "Катя померла. Деталі будуть пізніше. Прохання не турбувати родичів. Друзі протягом доби нададуть більше інформації", - йдеться у повідомленні.

Пізніше смерть активістки підтвердив президент України Петро Порошенко. "Тільки-но мені повідомили, що активістка Катерина Гандзюк, проти якої було скоєно напад нелюдом, який облив її кислотою. Вона, на жаль, померла в лікарні", - заявив Порошенко під час візиту до Туреччини, цитує агенція "Інтерфакс-Україна". Президент вимагає покарати винних у нападі на Катерину Гандзюк.

Нагадаємо, 31 липня Катерину Гандзюк зловмисник облив великою кількістю концентрованої сірчаної кислоти. Жінка отримала хімічний опік понад 30 відсотків поверхні тіла. Наступного дня постраждалу літаком доставили на лікування до Києва.

Затримано кількох підозрюваних у замаху на неї. На початку вересня Служба безпеки України засекретила інформацію справи про замовників нападу на Катерину Гандзюк. 10 жовтня в Національній поліції України повідомили, що встановили п'ятьох людей, причетних до скоєння злочину. Серед них - організатор, пособники, виконавець і водій. Водій і пособники пішли на співпрацю зі слідством і дають свідчення, зазначили в поліції.