 Померла активістка Катерина Гандзюк, яку влітку облили кислотою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.11.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Померла активістка Катерина Гандзюк, яку влітку облили кислотою

Херсонська активістка Катерина Гандзюк, яку влітку облили кислотою, померла в лікарні. Президент України Петро Порошенко вимагає покарати тих, хто напав на активістку.

Катерина Гандзюк

Катерина Гандзюк

Радниця мера Херсона, активістка Катерина Гандзюк, на яку було скоєно напад наприкінці липня, померла в лікарні в неділю, 4 листопада. Про це повідомили на сторінці "Хто замовив Катю Гандзюк" у Facebook. "Катя померла. Деталі будуть пізніше. Прохання не турбувати родичів. Друзі протягом доби нададуть більше інформації", - йдеться у повідомленні.

Пізніше смерть активістки підтвердив президент України Петро Порошенко. "Тільки-но мені повідомили, що активістка Катерина Гандзюк, проти якої було скоєно напад нелюдом, який облив її кислотою. Вона, на жаль, померла в лікарні", - заявив Порошенко під час візиту до Туреччини, цитує агенція "Інтерфакс-Україна". Президент вимагає покарати винних у нападі на Катерину Гандзюк.

DW.COM

Херсонська активістка Катерина Гандзюк повідомила, що не впізнає підозрюваного чоловіка, затриманого через спробу замаху на неї, пише видання "Українська правда". (16.08.2018)

Суд вирішив взяти під варту п'ятого підозрюваного в замаху на активістку Катерину Гандзюк, повідомили в Нацполіції України. Загалом у справі п'ять підозрюваних. (23.08.2018)

Нагадаємо, 31 липня Катерину Гандзюк зловмисник облив великою кількістю концентрованої сірчаної кислоти. Жінка отримала хімічний опік понад 30 відсотків поверхні тіла. Наступного дня постраждалу літаком доставили на лікування до Києва.

Затримано кількох підозрюваних у замаху на неї. На початку вересня Служба безпеки України засекретила інформацію справи про замовників нападу на Катерину Гандзюк. 10 жовтня в Національній поліції України повідомили, що встановили п'ятьох людей, причетних до скоєння злочину. Серед них - організатор, пособники, виконавець і водій. Водій і пособники пішли на співпрацю зі слідством і дають свідчення, зазначили в поліції.

Дивитись відео 03:01
Now live
03:01 хв

Напади на активістів: безрезультатні розслідування на особливому контролі? (27.08.2018)

Аудіо й відео до теми

Напади на активістів: безрезультатні розслідування на особливому контролі? (27.08.2018)  

Також за темою

Ukraine Katerina Gandzyuk

В ЄС і Україні закликають притягнути до відповідальності винних у смерті Гандзюк 04.11.2018

В Євросоюзі закликають притягнути винних у смерті активістки Катерини Гандзюк до відповідальності. Український прем'єр Володир Гройсман наголосив, що вчинений проти активістки злочин не має терміну давності.

Ukraine Katerina Gandzyuk

Напад на Гандзюк: Нацполіція повідомила про затримання п'ятьох підозрюваних 20.08.2018

За підозрою у скоєнні замаху на Катерину Гандзюк Нацполіція веде розслідування щодо п'ятьох осіб. Чоловіка, який нібито купував сірчану кислоту для нападу, суд у Херсоні арештував на 60 діб без права внесення застави.

Ukraine Katerina Gandzyuk

Відеозвернення Гандзюк: вона досі не знає, хто її замовив 26.09.2018

Активістка Катерина Гандзюк розкритикувала якість системи правосуддя в Україні, однак висловила впевненість, що винних у замаху на неї буде "покарано і засуджено".

Реклама

Докладно

Нафтохімічна галузь Ірану

Іран готується до нових санкцій США

Наступний раунд санкцій Вашингтона може дошкульно вдарити по нафтогазовому сектору Ірану. 

Відновлювальна енергетика

Погана погода для "Газпрому": газ програє вітру і сонцю

Частка відновлюваних джерел в електроенергетиці Німеччини досягла 38 відсотків. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  