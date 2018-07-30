 Пол Манафорт: за що судять піарника Януковича? (відео) | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 31.07.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Україна

Пол Манафорт: за що судять піарника Януковича? (відео)

Екс-радник Януковича, екс-глава передвиборного штабу Трампа, екс-"відбілювач" закордонних диктаторів. Усі ці регалії з префіксом "екс" стосуються Пола Манафорта. Що варто про нього знати?

Полу Манафорту загрожує до 80 років ув'язнення

Полу Манафорту загрожує до 80 років ув'язнення

Пол Манафорт - відомий лобіст та політтехнолог. З червня по серпень 2016 року очолював передвиборний штаб Дональда Трампа. З 2005 по 2014 - працював на Віктора Януковича та Партію регіонів. За його піар-агенцією закріпився імідж "відбілювача" найгірших диктаторів і корупціонерів світу. У чому звинувачують Манафорта і які його зв'язки з Україною та Росією? Дивіться добірку DW.


Докладно

Полу Манафорту загрожує до 80 років ув'язнення

Пол Манафорт: за що судять піарника Януковича? (відео)

У Пола Манафорта багато регалій з префіксом "екс". 31 липня проти нього розпочався суд у США. Що про це варто знати? 

Фахівці, які отримували блакитні картки, залишаються в Німеччині

Більшість власників "блакитних карток" залишаються в ФРН

90 відсотків фахівців, які мали "блакитну картку", продовжують проживати в Німеччині. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  