Пол Манафорт: за що судять піарника Януковича? (відео)

Пол Манафорт - відомий лобіст та політтехнолог. З червня по серпень 2016 року очолював передвиборний штаб Дональда Трампа. З 2005 по 2014 - працював на Віктора Януковича та Партію регіонів. За його піар-агенцією закріпився імідж "відбілювача" найгірших диктаторів і корупціонерів світу. У чому звинувачують Манафорта і які його зв'язки з Україною та Росією? Дивіться добірку DW.



