 Поліція і СБУ провели обшуки приміщень УПЦ МП на Житомирщині | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.12.2018

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Новини

Поліція і СБУ провели обшуки приміщень УПЦ МП на Житомирщині

У Нацполіції України заявили про обшуки у вісьмох установах УПЦ МП в Житомирській області. Їх провели, за словами правоохоронців, у рамках розслідувуання про розпалювання міжконфесійної ворожнечі.

Поліція проводить обшуки в рамках розслідування щодо розпалювання міжконфесійної ворожнечі

Поліція проводить обшуки в рамках розслідування щодо розпалювання міжконфесійної ворожнечі

Українські правоохоронці провели обшуки у вісьмох установах Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) в Житомирській області. Факт обшуків підтвердили в прес-службі головного управління Нацполіції України в Житомирській області в понеділок, 3 грудня.

"Проводяться вісім обшуків у рамках розслідування кримінального провадження за статтею 161 Кримінального кодексу України (про розпалювання міжконфесійної ворожнечі, - Ред.)", - йдеться у повідомленні житомирської поліції. Також зазначається, що обшуки мали місце в "Житомирі, Коростені, Овручі та столиці".

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Водночас у прес-службі ГУ Нацполіції України уточнили, що обшуки провели працівники слідчого управління поліції і співробітники управління СБУ в області. В інформації зазначається, що було проведено вісім "санкціонованих обшуків у будинках і приміщеннях кількох єпархій регіону".

За даними агенції "Інтерфакс-Україна", настоятель Спасо-Преображенського кафедрального собору в Овручі протоієрей Анатолій Каплюк розповів, що під час обшуків у храмі нібито шукали "друковану продукцію", але нічого не знайшли.

Крім того, у під час обшуків у Житомирському єпархіальному управлінні УПЦ МП вилучили всі комп'ютери, флеш-накопичувачі, вінчестер з камер відеоспостереження та комп'ютерні диски, повідомляється на сайті єпархії.

Нагадаємо, 30 листопада співробітники СБУ провели обшуки у помешканні намісника Києво-Печерської лаври митрополита УПЦ МП Павла в рамках справи про розпалювання міжконфесійної ворожнечі.

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