Поліція і влада Котбуса відкидають звинувачення чеченців

Поліція Бранденбурга і адміністрація міста Котбус відкидають звинувачення в "надмірних діях", висунуті сім'ями чеченських біженців у відкритому листі, направленому 2 липня президенту ФРН Франку-Вальтеру Штайнмаєру (Frank-Walter Steinmeier), керівництву міста Котбус і федеральної землі Бранденбург. Очільник поліції Бранденбурга Ганс-Юрген Мерке (Hans-Jürgen Mörke) у вівторок, 3 липня, заявив медіакомпанії RBB, що наразі не бачить порушень у діях правоохоронців після сутичок чеченських і афганських біженців, що відбулися 12 червня в Котбусі. За його словами, сталися заворушення і масова бійка, поліція діяла відповідно до закону і затримала кількох людей. Автори ж листа кажуть, що поліція без видимих причин на очах у жінок і дітей затримала всіх чеченських чоловіків, що опинилися в місці тимчасового утримання біженців.

Претензії, викладені у відкритому листі, перевіряються, заявив Мерке. "Якщо звинувачення (на адресу поліції. - Ред.) підтвердяться, ми відреагуємо відповідним чином", - зазначив глава поліції Бранденбурга. Автори листа стверджують, що в Бранденбурзі до чеченських біженців ставляться з "расистською упередженістю".

У Котбусі теж відкинули звинувачення на адресу адміністрації міста. Автори листа серед іншого стверджують, що міська влада не прагнула до діалогу, а також, що їхнє розміщення в гуртожитках призвело до конфліктів між різними групами мігрантів.

Офіційний представник міської влади Котбуса Ян Ґлосман (Jan Gloßmann) відкинув обидва закиди. За його словами, місто "пропонувало спілкуватися всім учасникам (конфлікту. - Ред.), але одна зі сторін цю пропозицію не прийняла". Він також зауважив, що у авторів листа "немає підстав наводити розміщення в гуртожитку для біженців в якості аргументу, щоб потім використовувати його як "фіговий листок" для виправдання сутичок із застосуванням насильства".

Як зазначає RBB, після масової бійки за участю чеченських і афганських представників, що сталася 12 червня, влада Котбуса повідомила, що вивчає можливість розселення мігрантів з Чечні та Афганістану в гуртожитках, розташованих в різних районах міста.