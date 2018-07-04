 Поліція і влада Котбуса відкидають звинувачення чеченців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.07.2018

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Новини

Поліція і влада Котбуса відкидають звинувачення чеченців

У відкритому листі президенту ФРН і владі Бранденбурга чеченські біженці звинуватили місто Котбус і поліцію в порушенні законів і упередженому ставленні. Цьому передувала масова бійка біженців.

Район Заксендорф в Котбусі

Район Заксендорф в Котбусі, в якому сталася масова бійка чеченців і афганців

Поліція Бранденбурга і адміністрація міста Котбус відкидають звинувачення в "надмірних діях", висунуті сім'ями чеченських біженців у відкритому листі, направленому 2 липня президенту ФРН Франку-Вальтеру Штайнмаєру (Frank-Walter Steinmeier), керівництву міста Котбус і федеральної землі Бранденбург. Очільник поліції Бранденбурга Ганс-Юрген Мерке (Hans-Jürgen Mörke) у вівторок, 3 липня, заявив медіакомпанії RBB, що наразі не бачить порушень у діях правоохоронців після сутичок чеченських і афганських біженців, що відбулися 12 червня в Котбусі. За його словами, сталися заворушення і масова бійка, поліція діяла відповідно до закону і затримала кількох людей. Автори ж листа кажуть, що поліція без видимих причин на очах у жінок і дітей затримала всіх чеченських чоловіків, що опинилися в місці тимчасового утримання біженців.

Претензії, викладені у відкритому листі, перевіряються, заявив Мерке. "Якщо звинувачення (на адресу поліції. - Ред.) підтвердяться, ми відреагуємо відповідним чином", - зазначив глава поліції Бранденбурга. Автори листа стверджують, що в Бранденбурзі до чеченських біженців ставляться з "расистською упередженістю".

У Котбусі теж відкинули звинувачення на адресу адміністрації міста. Автори листа серед іншого стверджують, що міська влада не прагнула до діалогу, а також, що їхнє розміщення в гуртожитках призвело до конфліктів між різними групами мігрантів.

Офіційний представник міської влади Котбуса Ян Ґлосман (Jan Gloßmann) відкинув обидва закиди. За його словами, місто "пропонувало спілкуватися всім учасникам (конфлікту. - Ред.), але одна зі сторін цю пропозицію не прийняла". Він також зауважив, що у авторів листа "немає підстав наводити розміщення в гуртожитку для біженців в якості аргументу, щоб потім використовувати його як "фіговий листок" для виправдання сутичок із застосуванням насильства".

Як зазначає RBB, після масової бійки за участю чеченських і афганських представників, що сталася 12 червня, влада Котбуса повідомила, що вивчає можливість розселення мігрантів з Чечні та Афганістану в гуртожитках, розташованих в різних районах міста.

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