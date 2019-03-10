Поліція Італії провела обшук у готелі збірної Росії з біатлону

Італійською поліцією вранці в суботу, 22 лютого, було проведено обшук у готелі, де розміщена російська збірна з біатлону, яка бере участь у чемпіонаті світу в Антгольці. Про проведення обшуку повідомили дещо згодом у пресслужбі прокуратури міста Больцано, передає агенція новин dpa.

Згідно з повідомленням, правоохоронці обшукали помешкання 28-річного російського біатлоніста Олександра Логінова й допитали спортсмена. Операцію провели через підозру в порушенні Логіновим антидопінгових правил, кажуть у прокуратурі.

Під час обшуку в Логінова конфіскували деякі його особисті речі, зокрема, мобільний телефон та ноутбук. Обшук було проведено також в номері особистого тренера Логінова - Олександра Касперовича.

Пізніше Логінов розповів російським тележурналістам, що проти нього не висували жодних обвинувачень. Спортсмен нарікав, що під час обшуку з ним поводилися, "немов зі злочинцем".

Тим часом у Міжнародному союзі біатлоністів (IBU) заявили, що підтримують дії італійських правоохоронців. Утім, від подальших коментарів у IBU відмовилися з огляду на те, що розслідування ще триває.

Натомість Олімпійський комітет Росії (ОКР) висловив "крайню стурбованість" у зв'язку з обшуками у російських біатлоністів. ОКР запевнив, що направить офіційні листи в Союз біатлоністів Росії (СБР), IBU і Національний олімпійський комітет Італії "із запитом про детальні і докладні роз'яснення щодо всіх обставин події, а також підстав і наявності відповідних повноважень у правоохоронних органів Італії на проведення тих, по суті, процесуальних дій, які були вчинені щодо росіян", цитує агентство РІА "Новости".

Можлива українська акредитація тренера Касперовича

Раніше інформагенція новин "Інтерфакс" повідомила, посилаючись на власні джерела, що причиною перевірки у Касперовича стало те, що тренер "ходив з чужої акредитацією там, де не можна". Деякі ЗМІ поширили інформацію, що Касперович мав українську акредитацію. На це негайно відреагував президент федерації біатлону України Володимир Бринзак. Він спростовав повідомлення про те, що Касперович приїхав на Чемпіонат світу з українською акредитацією.

"У Касперовича не могли знайти нашої акредитації, тому що у нього її немає. (…) це якісь чутки, що у нього знайшли і забрали нашу акредитацію", - заявив Бринзак порталу Tribuna.com. "Могла бути ситуація, що він міг взяти чиюсь акредитацію, щоб потрапити на трасу. Таке допускаю, але щоб у нього знайшли нашу акредитацію в кімнаті, то це нереально. Це вже все обросло чутками. Не було так, як там пишуть", - сказав Бринзак, цитує "Інтерфакс-Україна".

Логінова вже раз спіймали на допінгу

10 липня 2015 року Олександра Логінова рішенням IBU було дискваліфіковано до 25 листопада 2016 року. Причина - виявлення в пробі, взятій у нього в 2013 році, забороненого препарату - рекомбінантного еритропоетину. Тож усі спортивні результати спортсмена, починаючи з моменту взяття проби в листопаді 2013 року, було визнано недійсними.