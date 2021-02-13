 Поліція Швеції розслідує ймовірний теракт на півдні країни | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.03.2021

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Новини

Поліція Швеції розслідує ймовірний теракт на півдні країни

У місті Ветланда на півдні Швеції невідомий напав з ножем на перехожих, внаслідок чого постраждали восьмеро людей. Підозрюваний затриманий.

На місці нападу у місті Ветланда

На місці нападу у місті Ветланда

Поліція Швеції розслідує напад з холодною зброєю у місті Ветланда на півдні країни у 270 кілометрах від Стокгольма, внаслідок якого поранені восьмеро людей. Напад кваліфікується як можливий терористичний злочин, заявила поліція ввечері у середу, 3 березня.

За іншими даними, поліція поки не називає виду зброї, яку застосував нападник, йдеться про "колюче-ріжучі предмети". Підозрюваний у скоєнні злочину - чоловік у віці від 20 до 30 років - затриманий, проти нього поліція застосувала вогнепальну зброю. Він доставлений в лікарню. Ситуація перебуває під контролем, даних про можливих спільників поки немає.

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