Поліція Швеції розслідує ймовірний теракт на півдні країни

Поліція Швеції розслідує напад з холодною зброєю у місті Ветланда на півдні країни у 270 кілометрах від Стокгольма, внаслідок якого поранені восьмеро людей. Напад кваліфікується як можливий терористичний злочин, заявила поліція ввечері у середу, 3 березня.

За іншими даними, поліція поки не називає виду зброї, яку застосував нападник, йдеться про "колюче-ріжучі предмети". Підозрюваний у скоєнні злочину - чоловік у віці від 20 до 30 років - затриманий, проти нього поліція застосувала вогнепальну зброю. Він доставлений в лікарню. Ситуація перебуває під контролем, даних про можливих спільників поки немає.