 Поліція у Лондоні застрілила чоловіка, який напав з ножем на перехожих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.02.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Поліція у Лондоні застрілила чоловіка, який напав з ножем на перехожих

Поліцейські у Лондоні застрілили чоловіка, який напав з ножем на перехожих. Нападник поранив щонайменше двох людей. Поліція каже про терористичне підґрунтя нападу.

Правоохоронці радять уникати місце інциденту у Лондоні

Правоохоронці радять уникати місце інциденту у Лондоні

На півдні Лондона у неділю, 2 лютого, озброєний ножем чоловік вчинив напад на перехожих. На місце атаки прибули поліцейські, які застрілили нападника. Згодом у соцмережі Twitter вони повідомили про його смерть та додали, що зловмисник встиг поранити щонайменше двох людей. Інформація про їхній стан уточнюється.

"Озброєні офіцери застрілили чоловіка у Стрітхемі. На даному етапі вважають, що кілька людей поранені. Проводиться аналіз обставин; інцидент оголошено таким, що пов'язаний з тероризмом", - йдеться у повідомленні поліції. Правоохоронці радять уникати місця інциденту.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року озброєний ножем нападник завдав поранень кільком перехожим в районі Лондонського мосту. Поліція повідомила, що вбила нападника, який мав на собі "муляж вибухового пристрою". Двоє поранених згодом померли. 

Дивитись відео 04:17

Теракти у Франції: як змінилося життя поліцейських (30.08.2018)

DW.COM

Після нападу в Лондоні Джонсон вимагає суворішого підходу щодо терористів

Після останнього теракту в Лондоні прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон різко розкритикував як помилкову нинішню практику дострокового звільнення засуджених за тероризм. (30.11.2019)  

Аудіо й відео до теми

Теракти у Франції: як змінилося життя поліцейських (30.08.2018)  

Також за темою

Frankreich Mindestens ein Todesopfer bei Messerangriff in der Nähe von Paris

Ножовий напад поблизу Парижа розслідує антитерористична прокуратура 04.01.2020

Обставини скоєного напередодні ножового нападу під Парижем розслідує антитерористична прокуратура Франції. За даними слідчих, нападник кілька років тому навернувся в іслам, він страждав психічними розладами.

England London Bridge Schießerei | Spurensicherung

Ножовий напад у Лондоні: двоє загиблих, зловмисника вбили 29.11.2019

Озброєний ножем нападник завдав поранень кільком перехожим в районі Лондонського мосту. Поліція повідомила, що вбила нападника, який мав на собі "муляж вибухового пристрою". Двоє поранених згодом померли.

Tate Modern Gebäude London

Чоловік накинувся на картину Пікассо у галереї в Лондоні - його заарештували 31.12.2019

20-річний хлопець накинувся на картину Пабло Пікассо у лондонській галереї Тейт Модерн. Імовірно, йдеться про роботу вартістю 26 мільйонів доларів. Чоловіка затримали, він перебуває під вартою.

Реклама

Докладно

Засідання Європарламенту

Як зміниться Європарламент після Brexit

31 січня 2020 року Великобританія вийшла зі складу ЄС. Як це позначиться на Європарламенті.  

Через теплу зиму Газпром скоротив видобуток газу

Через теплу зиму "Газпром" скоротив видобуток газу

У січні 2020 року "Газпром" скоротив видобуток газу на 6 відсотків. Російська компанія сподівалася на холоднішу зиму.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  