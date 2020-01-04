Поліція у Лондоні застрілила чоловіка, який напав з ножем на перехожих

На півдні Лондона у неділю, 2 лютого, озброєний ножем чоловік вчинив напад на перехожих. На місце атаки прибули поліцейські, які застрілили нападника. Згодом у соцмережі Twitter вони повідомили про його смерть та додали, що зловмисник встиг поранити щонайменше двох людей. Інформація про їхній стан уточнюється.

"Озброєні офіцери застрілили чоловіка у Стрітхемі. На даному етапі вважають, що кілька людей поранені. Проводиться аналіз обставин; інцидент оголошено таким, що пов'язаний з тероризмом", - йдеться у повідомленні поліції. Правоохоронці радять уникати місця інциденту.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року озброєний ножем нападник завдав поранень кільком перехожим в районі Лондонського мосту. Поліція повідомила, що вбила нападника, який мав на собі "муляж вибухового пристрою". Двоє поранених згодом померли.