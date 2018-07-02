Поліція Стамбула застосувала сльозогінний газ до учасниць жіночого маршу

У Стамбулі у п'ятницю, 8 березня поліція застосувала сльозогінний газ до учасниць демонстрації за права жінок, інформує агенція AFP. Раніше влада заборонила проводити акцію на центральній торговельний вулиці міста.

Однак кілька тисяч жінок зібралися на мітинг, аби виступити на підтримку своїх прав і висловити протест проти насильства. Учасницям дозволили провести акцію на невеликому відрізку вулиці. Згодом центральну площу оточили поліцейські. Демонстранток затисли між двома поліцейськими кордонами і почали розділяти, застосовуючи сльозогінний газ.

Захисниці прав жінок вкотре звинуватили турецький уряд і турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана в тому, що він вживає недостатньо заходів для боротьби з насильством щодо жінок.

Торік схожа акція відбулася мирно. Аналогічні демонстрації в Міжнародний жіночий день відбулися в Анкарі. В акціях в турецькій столиці взяли участь кілька сотень жінок.