 Поліція розігнала протестувальників біля Верховної Ради України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.12.2019

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Новини

Поліція розігнала протестувальників біля Верховної Ради України

Біля Ради відбулися протести проти ухвалення закону про ринок землі. Між представниками "Національного корпусу" та поліцейськими сталися сутички. Згодом правоохоронці розігнали демонстрантів.

Поліція розігнала протестувальників біля Верховної Ради

Поліція розігнала протестувальників біля Верховної Ради

У Києві у вівторок, 17 грудня, біля Верховної Ради України проходять чотири акції протесту. Учасники однієї з них мітингували проти ухвалення парламентом закону про ринок землі.

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Більшістю голосів парламент попередньо підтримав скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Раніше Зеленський обіцяв референдум щодо продажу землі іноземцям. (13.11.2019)

У першому читанні за законопроєкт про скасування мораторію на продаж землі проголосувала лише фракція "Слуга народу" та позафракційні народні депутати. Інші парламентарі навідріз відмовилися це підтримувати. (13.11.2019)

Під час парламентських слухань щодо земельної реформи не бракувало емоцій. Аграрії не повірили запевненням влади й заявили про свою неготовність до скасування мораторію на продаж землі. Репортаж DW з Верховної Ради. (05.12.2019)

Серед них були і представники націоналістичної організації "Національний корпус". Вони намагалися встановити намети. Коли поліцейські запитали, чи є у них відповідний дозвіл на їхнє встановлення, почалися сутички. Представники "Національного корпусу" обилили поліцейських зеленкою, а ті відповіли сльозогінним газом, повідомило "Громадське".

Пізніше правоохоронці розігнали протестувальників біля будівлі Верховної Ради. Поліція почала відтісняти учасників акції з проїжджої частини вулиці Грушевського та наступати на протестувальників. Ті у відповідь почали кидати в поліцейських пляшки та інші предмети, передає агенція "Українські новини".

Мітингувальники залишили проїжджу частину вулиці Грушевського і перемістилися на площу Конституції. Пізніше силовики стали розганяти мітингувальників і на площі. Правоохоронці затримували деяких учасників акції протесту. Раніше цього ж дня двоє поліцейських постраждали через бійку біля Ради.

Нагадаємо, 13 листопада Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. 

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