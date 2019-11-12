Поліція розігнала протестувальників біля Верховної Ради України

У Києві у вівторок, 17 грудня, біля Верховної Ради України проходять чотири акції протесту. Учасники однієї з них мітингували проти ухвалення парламентом закону про ринок землі.

Серед них були і представники націоналістичної організації "Національний корпус". Вони намагалися встановити намети. Коли поліцейські запитали, чи є у них відповідний дозвіл на їхнє встановлення, почалися сутички. Представники "Національного корпусу" обилили поліцейських зеленкою, а ті відповіли сльозогінним газом, повідомило "Громадське".

Пізніше правоохоронці розігнали протестувальників біля будівлі Верховної Ради. Поліція почала відтісняти учасників акції з проїжджої частини вулиці Грушевського та наступати на протестувальників. Ті у відповідь почали кидати в поліцейських пляшки та інші предмети, передає агенція "Українські новини".

Мітингувальники залишили проїжджу частину вулиці Грушевського і перемістилися на площу Конституції. Пізніше силовики стали розганяти мітингувальників і на площі. Правоохоронці затримували деяких учасників акції протесту. Раніше цього ж дня двоє поліцейських постраждали через бійку біля Ради.

Нагадаємо, 13 листопада Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення.

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