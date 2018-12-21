 Поліція розігнала марш до президентського палацу в столиці Судану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.12.2018

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Новини

Поліція розігнала марш до президентського палацу в столиці Судану

Правоохоронці застосували сльозогінний газ та спецтехніку для розгону маршу в суданській столиці Хартумі. Протести у країні тривають через підвищення цін на хліб.

Поліція застосувала проти демонстрантів у Хартумі сльозогінний газ

Поліція застосувала проти демонстрантів у Хартумі сльозогінний газ

У столиці Судану Хартумі у вівторок, 25 грудня, тисячі протестувальників зібралися на марш до президентського палацу з вимогою відставки глави держави Омара аль-Башира. Вони співали патріотичні пісні і скандували "Свобода", "Мирно, мирно проти злодіїв" та "Народ хоче повалити режим", передає агенція AP.

Для протидії протестувальникам влада спрямувала велику кількість правоохоронців, які розігнали марш. По всьому місту були розміщені спецтехніка та поліцейські з кийками. Представники сил безпеки розташувалися також на дахах будівель уздовж усього маршруту запланованого маршу. У центрі міста правоохоронці застосували проти демонстрантів сльозогінний газ, кийки та стріляли в повітря.

Демонстранти наполягають на мирному характері протестів

Демонстранти наполягають на мирному характері протестів

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Акції протесту у Судані тривають з 19 грудня. Вони розпочалися через підвищення втроє цін на хліб, а також через нестачу харчів та пального. За даними влади, за цей час внаслідок сутичок між демонстрантами та правоохоронцями загинули щонайменше восьмеро людей. Опозиція каже про понад 20 загиблих. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International своєю чергою 24 грудня повідомила про щонайменше 37 загиблих, посилаючись на повідомлення про використання вогнепальної зброї з боку правоохоронців.

Протестувальники закликають до відставки Омара аль-Башира, який керує Суданом з 1989 року, і щодо якого Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт через звинувачення у злочинах проти людяності та геноциді. "Ми заявляємо, що продовжимо використовувати усі варіанти масових та мирних заходів, включаючи загальний страйк і громадянську непокору, щоб повалити режим", - йдеться в петиції протестувальників.

Судан, країна з населенням близько 40 мільйонів, втратив значну частину запасів нафти після відділення в 2011 році Південного Судану. 

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