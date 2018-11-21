 Поліція розслідує застосування спецзасобів під Будинком профспілок | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.11.2018

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Новини

Поліція розслідує застосування спецзасобів під Будинком профспілок

Українська поліція проводить службове розслідування щодо застосування спецзасобів проти активістів, які протестували проти відкриття ресторану KFC в Будинку профспілок.

Будинок профспілок у Києві

У Будинку профспілок відкрили ресторан KFC, архівне фото

У Національній поліції України почали службове розслідування за фактом застосування спецзасобів стосовно активістів, які протестували проти відкриття ресторану KFC в Будинку профспілок в Києві. Про це йдеться в заяві головного управління Національної поліції в Києві у четвер, 22 листопада.

"За фактом застосування спецзасобів під час інциденту призначено службове розслідування, матеріали якого будуть передані в органи прокуратури", - сказано в повідомленні.

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Поліція повідомила, що 21 листопада невідомі запалили димову шашку, зробили написи на фасаді Будинку профспілок, де розміщений заклад харчування, та принесли шини. В ході акції протесту проти відкриття ресторану KFC було затримано шістьох людей. Пізніше їх відпустили.

Лідер націоналістичної організації С14 Євген Карась повідомив у соціальній мережі Facebook, що затримані протестували проти відкриття ресторану KFC в Будинку профспілок у зв'язку з тим, що вважають недоречним розміщення закладу громадського харчування з такою назвою в місці, де гинули активісти Майдану. Під час акції протесту поліція застосувала сльозогінний газ.

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