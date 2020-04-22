Поліція розслідує вимогу мера Івано-Франківська вивезти ромів з міста

Поліція Івано-Франківської області розпочала розслідування за фактом висловлювань міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа, який вимагав від поліцейських вивезти з міста представників ромської громади, повідомляє пресслужба Нацполіції України. Про початок розслідувань повідомив у середу, 22 квітня, глава Нацполіції Ігор Клименко.

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"Неприпустимо, коли посадова особа дозволяє собі спілкуватися мовою ворожнечі. Ніхто не має права дискримінувати людей за будь-якою ознакою, зокрема й за національною або етнічною приналежністю. Особливо обурює, що в цих цілях намагалися використовувати поліцію", - сказав Клименко, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

"Наголошую, що поліцейські насильно не змушували осіб ромської народності покидати територію області та нікуди їх не перевозили. Переконаний, що слідчі поліції під час досудового розслідування детально розберуться в цій ситуації. Я закликаю всіх громадян до взаємоповаги й толерантного ставлення", - додав він.

Раніше під час проведення оперативної наради Марцінків доручив вивезти всіх ромів із міста. Заяви Марцінківа зафіксовані на оприлюдненому відеозаписі з наради.

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За фактом висловлювання мера слідчі поліції Івано-Франківської області розпочали кримінальне провадження за статтею 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Реакція Amnesty International

Заяви мера Івано-Франківська викликали також різку критику з боку міжнародної правозахисної організації Amnesty International (AI). Як заявили в AI, слова Марцінківа є проявом не лише мови ворожнечі, а й закликом до порушень прав етнічної групи. Офіційні особи, котрі дозволяють собі такі висловлювання, мають бути притягнуті до відповідальності, наголосили в AI.

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"Заяви, які пролунали від мера Івано-Франківська, є неприпустимим порушенням прав людини, особливо якщо врахувати, що це вже не перша така (дискримінаційна) заява голови міста. Висловлювання пана Марцінківа мають ознаки мови ворожнечі й можуть призвести до розпалювання ненависті стосовно окремих груп населення, особливо зараз, за часів невизначеності та соціальної напруженості", - сказала директорка "Amnesty International Україна" Оксана Покальчук, цитує "Інтерфакс-Україна".

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За її словами, озвучені вказівки міського голови про необхідність вивезти представників ромської громади з міста безпосередньо порушують права осіб на свободу пересування й вільний вибір місця проживання, закріплені в українському законодавстві. Покальчук додала, що поліція міста у своїх діях має керуватися законом України "Про національну поліцію" і законом України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні", де чітко прописано заборону на будь-які привілеї чи обмеження, зокрема за ознакою раси, кольору шкіри, етнічного та соціального походження тощо.

Американські дипломати закликали до захисту прав людини

Повідомлення про дискримінацію та утиски ромів із боку міського голови Івано-Франківська занепокоїли й посольство США в Україні. "Ми глибоко стурбовані повідомленнями про дискримінацію та утиски ромів із боку міського голови Івано-Франківська. Ми закликаємо українських посадовців виступити проти нетерпимості та забезпечити захист прав людини", - йдеться в повідомленні посольства США, поширеному в соцмережі Twitter.