 Поліція розповіла про інциденти 14 жовтня у Києві | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.10.2018

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Новини

Поліція розповіла про інциденти 14 жовтня у Києві

У поліції Києва повідомили про затримання для бесіди близько сотні підозрілих осіб поблизу Києво-Печерської лаври, а також про пошкодження будівлі, яку праворадикали назвали "офісом Медведчука".

Заходи до Дня захисника України пройшли без значних порушень

Заходи до Дня захисника України пройшли без значних порушень

Начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко повідомив, що в цілому заплановані на неділю, 14 жовтня, заходи пройшли без грубих порушень правопорядку. За даними Крищенка, марш націоналістичних сил від парку імені Тараса Шевченка до Європейської площі пройшов спокійно. Участь у ході взяли близько 15-ти тисяч осіб.

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Представники націоналістичних сил пройшли Хрещатиком з нагоди 76-ої річниці заснування Української повстанської армії. (14.10.2018)

Водночас поліція виявила поблизу Києво-Печерської лаври близько сотні осіб, яких доставили до управління поліції для встановлення їхніх анкетних даних та проведення профілактичної бесіди. "Я неодноразово наголошував, що ми зможемо захистити усі культові споруди і не допустимо будь-яких актів вандалізму, захоплень тощо", - наголосив начальник Нацполіції в Києві Андрій Крищенко.

Під час ще однієї недільної акції у Маріїнському парку у Києві затриманих не було, сутичок теж не було, були лише суперечки із поліцією, йдеться на сайті Нацполіції. Правоохоронці повідомляють, що "члени громадської організації" намагалися пошкодити радянські пам'ятники, але поліція цьому завадила, "оскільки питання їх знесення потрібно вирішувати у законний спосіб". Поліція вилучила драбину, за допомогою якої представники ОУН намагалися демонтувати пам'ятник учасникам Січневого збройного повстання, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна". 

Штовханина з поліцією у Маріїнському парку, 14 жовтня 2018 року

Штовханина з поліцією у Маріїнському парку, 14 жовтня 2018 року

Також у неділю кілька громадських організацій проводили акції на Майдані Незалежності, і керівник однієї із них намагався встановити намет. "Поліція завадила цьому, оскільки відбувалися державні заходи з нагоди Дня захисника України, а заявок на проведення цієї акції не було. Трьох осіб доставили до районного управління, з ними провели профілактичні бесіди і відпустили", - зазначив Крищенко.

Пошкодження будівлі увечері у Києві

Національна поліція в Києві також повідомила, що близько 19:30 у чергову частину надійшло повідомлення, що невідомі в масках б’ють вікна та роблять написи на будівлі на вулиці Івана Франка в українській столиці. На момент прибуття правоохоронців порушники розбіглися. Поліція виявила написи на фасаді, пошкоджені вікна та ролети, а також, за словами охоронців, у приміщення закинули, імовірно, димові шашки. На фото, опублікованих поліцією, видно напис "сепари". Водночас лідер праворадикальної організації С14 Євген Карась у Facebook повідомив, що будівлю атакували "якісь історики" з організацій С14 та "Традиція і порядок", які прийшли "нагадати про Стуса" Віктору Медведчуку. Він також опублікував відповідне відео. Тим часом, організація "Традиція і порядок" також опублікувала відео атаки на будівлю, зазначивши, що відео їм надіслали. "Невідомі активісти атакували офіс кума Путіна - Віктора Медведчука", - йдеться у повідомленні "Традиції і порядку" на сторінці Facebook. Поліція повідомила, що після перевірки і вивчення всіх даних буде визначено правову кваліфікацію інциденту.

Як повідомлялося, загалом правопорядок 14 жовтня у Києві охороняли 6,2 тисячі правоохоронців.

 

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