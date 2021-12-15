Поліція проводить у Дрездені рейд через ймовірні плани вбивства прем'єра Саксонії

Відомство з кримінальних справ федеральної землі Саксонія проводить у Дрездені рейд поліції у зв'язку з ймовірними планами вбивства прем'єр-міністра цієї федеральної землі Міхаеля Кречмера (Michael Kretschmer), висловленими раніше в одному з Telegram-чатів. Про це повідомили у середу, 15 грудня, представники поліції.

Прокуратура розпочала розслідування щодо членів одного з чатів, підозрюваного у підготовці "серйозного акту насильства, що загрожує державі". Оскільки влада не виключає, що учасники угруповання можуть бути озброєні, залучені сили спеціального призначення.

Приводом став журналістський репортаж

Приводом для розслідування став репортаж у відеожурналі телеканалу ZDF "Frontal 21" минулого тижня. За даними журналістів, учасники чату "Dresden Offlinevernetzung" ("Дрезденська офлайн-мережа") відкидали рішення, ухвалені владою Саксонії для боротьби з пандемією COVID-19. Поліція припускає, що вони обговорювали плани вбивства Кречмера та інших членів земельного уряду. Члени групи також писали в чаті, що вони мають холодну зброю і арбалети.

Німецькі політики вимагають серйозних заходів проти Telegram

Днем раніше, 14 грудня, міністр внутрішніх справ землі Тюрингія Ґеорґ Майєр (Georg Maier) в інтерв'ю газеті Süddeutsche Zeitung заявив, що німецькі політики більше не хочуть спостерігати за тим, як у Telegram поширюються конспірологічні теорії та заклики до насильства. Сервіс повинен видаляти повідомлення, які розпалюють ненависть і пропагують жорстоку поведінку, зазначив Майєр.

За словами міністра внутрішніх справ Саксонії Роланда Веллера (Roland Wöller), месенджер Telegram має "неймовірну мобілізаційну силу". В ефірі громадської телекомпанії Phoenix Веллер висловив бажання притягти сервіс до відповідальності за кримінальні злочини, яким він, як стверджує міністр, сприяв.

До цього стало відомо, що про смолоскипну ходу, яка мала на меті залякати міністерку охорони здоров'я Саксонії Петру Кеппінґ (Petra Köpping), екстремісти також домовилися через Telegram.