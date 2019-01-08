 Поліція провела наймасштабнішу в історії операцію проти злочинних кланів у Рурі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.01.2019

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Новини

Поліція провела наймасштабнішу в історії операцію проти злочинних кланів у Рурі

До проведеної у багатьох великих містах землі Північний Рейн-Вестфалія операції залучили близько 1,3 тисячі правоохоронців. Поліцейські обшукали багато гральних та розважальних закладів.

Спецоперація поліції в землі Північний Рейн - Вестфалія

Обшуки в одному з кальян-барів міста Бохум

У федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія місцева поліція провела наймасштабнішу в історії операцію проти злочинних кланів. У ніч на неділю, 13 січня, близько 1,3 тисячі правоохоронців взяли участь в обшуках у таких містах Рурської області як Бохум, Дуйсбург, Ессен, Реклінггаузен, Дортмунд і Гельзенкірхен та інших, повідомила прес-служба земельної поліції, на яку посилається агенція новин AFP.

Обшуки провели в кальян-барах, кафе, букмекерських конторах та інших закладах. Крім поліцейських, у рейді взяли участь співробітники митниці, представники податкових та інших контролюючих органів. У деяких містах обшуки тривали аж до ранку, зазначає інформагенція dpa. 

В одному з закладів поліція виявила нерозмитнені тютюнові вироби. Також повідомляється про як мінімум затримання однієї особи. Правоохоронці вважають, що на території землі Північний Рейн - Вестфалія діють близько 50 злочинних кланів.

Про результати спецоперації обіцяють повідомити згодом упродовж дня.

  • Радар-піонер

    Як ловлять "гонщиків" у Німеччині

    Радар-піонер

    Відслідковувати порушення швидкості водіями у Німеччині почали ще півстоліття тому. У січні 1957 року на дорогах Німеччини почав використовуватися радар-піонер - VRG2. А так виглядала тодішня форма західнонімецьких поліцейських. На фото - директор музею поліції в місті Зальцкоттен позує біля історичного приладу.

  • Жук полює за жуком

    Як ловлять "гонщиків" у Німеччині

    "Жук" полює за "жуком"

    З кінця 1950-х років прилади фіксації перевищення дозволеної швидкості почали застосовувати "мобільно", тобто в різних неочікуваних місцях, аби виловлювати порушників на гарячому. Причина - зростання кількості загиблих внаслідок ДТП у Західній Німеччині до 13 тисяч на рік. На фото - пересувний радар у Гамбурзі 1958 року.

  • Обережно, пастка!

    Як ловлять "гонщиків" у Німеччині

    Обережно, пастка!

    Багато німецьких автолюбителів від початку зненавиділи прилади, адже вважали право на "вільну їзду для вільних громадян" одним з основних. Які тільки коментарі не лунали на адресу поліції за застосування приладів: практику називали і "дуриловом", і "грабунком", а поліцейських - "бандитами-розбійниками".

  • Інкубатор штрафів

    Як ловлять "гонщиків" у Німеччині

    Інкубатор штрафів

    Сьогодні по всій Німеччині встановлені понад 1800 стаціонарних приладів фотофіксації перевищення швидкості, які в народі називають "шпаківнями". Водії й сьогодні не приховують свого гніву на прилади. За той час, поки вони існують, прилади вже не раз підпалювали, спилювали, заклеювали скотчем.

  • Окуляри-лазери

    Як ловлять "гонщиків" у Німеччині

    Окуляри-лазери

    Як "протиотруту" від кмітливості водіїв-вандалів поліція в Німеччині дедалі частіше застосовує невеликі й легкопересувні прилади, як, наприклад, такі лазерні прилади виміру швидкості. Та яку б техніку поліцейські не застосовували, за останні 60 років їм вдалося не лише впіймати чимало порушників, але й зафіксувати на фото численні курйозні моменти.

  • Святі поспішають

    Як ловлять "гонщиків" у Німеччині

    Святі поспішають

    Один із курйозів камери зафіксували 5 грудня 1998 року в Мюнхені - в переддень католицького Дня святого Миколая. За кермом - Миколай власною персоною, та ще й разом зі своїм напарником Крампусом - тим, що карає в Німеччині неслухняних дітей. Mercedes перевищив дозволену швидкість у 50 кілометрів на годину лише на 10. Очевидно, отримавши знижку на "святість", порушники відбулися лише попередженням.

  • Швиденько продивитись папери

    Як ловлять "гонщиків" у Німеччині

    Швиденько продивитись папери

    2002 року в тенети радарів на одному з німецьких автобанів потрапив водій іншого Mercedes, який, очевидно, не бачив нічого такого в тому, щоб швиденько переглянути папери на швидкості 140 кілометрів на годину. Небезпечна справа, якщо врахувати, що за секунду машина проїжджає близько 40 метрів.

  • Поганяв - заплати

    Як ловлять "гонщиків" у Німеччині

    Поганяв - заплати

    Що не змінилося за 60 років, так це кінець кожної історії гонщиків-любителів: за порушення ПДР їм, як правило, доводиться платити. Держава від цього лише радіє: щорічно по всій країні в такий спосіб збирають сотні мільйонів євро. Розмір штрафів починається від 10 євро в межах населених пунктів та 15 євро - поза межами. За перевищення на 70 кілометрів на годину доведеться викласти мінімум 600 євро.

  • Незаконні автоперегони

    Як ловлять "гонщиків" у Німеччині

    Ні незаконним перегонам!

    Після серії аварій зі смертельними наслідками, спричинених незаконними автоперегонами, влада ФРН значно посилила покарання за них. Новий закон карає організаторів та учасників перегонів не тільки за участь, а й за запрошення долучитися до автогонок, зокрема, поширені в інтернеті. Порушникам загрожує до двох років ув'язнення або штраф.

  • 10 років в'язниці, якщо заборонені автоперегони спричинять смерті чи поранення

    Як ловлять "гонщиків" у Німеччині

    До 10 років в'язниці

    Значно вищі штрафи та серйозніші покарання застосовують, якщо учасники незаконної автогонки поставили під загрозу життя людини або завдали шкоди її особистим речам. Якщо ж перегони призвели до смерті чи нанесення тяжких травм, їхнім учасникам загрожує позбавлення волі строком до 10 років.

    Автор: Вінсент Хейгс, Анастасія Магазова


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