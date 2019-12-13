Поліція повідомила подробиці вибуху в житловому будинку на Сході Німеччини

Кількість постраждалих унаслідок вибуху в місті Бланкенбург уточнена - їх не 25, а 15, повідомила поліція федеральної землі Саксонія-Ангальт у п'ятницю, 13 грудня. Правоохоронці також розповіли, що вибух стався у квартирі 78-річного громадянина, який загинув. "З огляду на наявні дані, вибух спричинений рідким газом", - повідомили поліцейські. У помешканні загиблого виявили кілька газових балонів, а також боєприпаси "часів світової війни".

Як повідомлялося, уранці 13 грудня у багатоквартирному житловому будинку в Бланкенбурзі стався вибух, який спричинив пожежу. Унаслідок інциденту загинула одна особа. З навколишніх будівель, а також школи і дитячого садка, евакуювали людей.

П'ятиповерховий будинок, у якому стався вибух, є новобудовою і знаходиться на околиці Бланкенбурга, де загалом мешкає близько 20 тисяч людей.