Поліція повідомила подробиці вибуху в житловому будинку на Сході Німеччини

Вибух у п'ятиповерхівці на Сході Німеччини стався у квартирі пенсіонера, який загинув. У помешканні виявили газові балони. Поліція також уточнила дані про кількість постраждалих.
Кількість постраждалих унаслідок вибуху в місті Бланкенбург уточнена - їх не 25, а 15, повідомила поліція федеральної землі Саксонія-Ангальт у п'ятницю, 13 грудня. Правоохоронці також розповіли, що вибух стався у квартирі 78-річного громадянина, який загинув. "З огляду на наявні дані, вибух спричинений рідким газом", - повідомили поліцейські. У помешканні загиблого виявили кілька газових балонів, а також боєприпаси "часів світової війни".
Як повідомлялося, уранці 13 грудня у багатоквартирному житловому будинку в Бланкенбурзі стався вибух, який спричинив пожежу. Унаслідок інциденту загинула одна особа. З навколишніх будівель, а також школи і дитячого садка, евакуювали людей.
П'ятиповерховий будинок, у якому стався вибух, є новобудовою і знаходиться на околиці Бланкенбурга, де загалом мешкає близько 20 тисяч людей.
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