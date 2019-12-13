 Поліція повідомила подробиці вибуху в житловому будинку на Сході Німеччини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.12.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Поліція повідомила подробиці вибуху в житловому будинку на Сході Німеччини

Вибух у п'ятиповерхівці на Сході Німеччини стався у квартирі пенсіонера, який загинув. У помешканні виявили газові балони. Поліція також уточнила дані про кількість постраждалих.

Житловий будинок у місті Бланкенбург, у якому пролунав вибух (фото 13 грудня 2019 року)

Житловий будинок у східнонімецькому місті Бланкенбурзі, у якому пролунав вибух

Кількість постраждалих унаслідок вибуху в місті Бланкенбург уточнена - їх не 25, а 15, повідомила поліція федеральної землі Саксонія-Ангальт у п'ятницю, 13 грудня. Правоохоронці також розповіли, що вибух стався у квартирі 78-річного громадянина, який загинув. "З огляду на наявні дані, вибух спричинений рідким газом", - повідомили поліцейські. У помешканні загиблого виявили кілька газових балонів, а також боєприпаси "часів світової війни".

Як повідомлялося, уранці 13 грудня у багатоквартирному житловому будинку в Бланкенбурзі стався вибух, який спричинив пожежу. Унаслідок інциденту загинула одна особа. З навколишніх будівель, а також школи і дитячого садка, евакуювали людей.

П'ятиповерховий будинок, у якому стався вибух, є новобудовою і знаходиться на околиці Бланкенбурга, де загалом мешкає близько 20 тисяч людей.

Дивитись відео 01:36

Протипожежна безпека: як це функціонує в Німеччині?

DW.COM

Вибух у житловому будинку в Німеччині: один загиблий і десятки поранених

Унаслідок вибуху у п'ятиповерховому житловому будинку міста Бланкенбург у федеральній землі Саксонія-Ангальт загинула одна людина, ще 25 осіб отримали поранення. Причина вибуху поки невідома. (13.12.2019)  

Вибух на шахті в Східній Німеччині: всіх працівників урятовано

Щонайменше дві особи зазнали поранень внаслідок вибуху на шахті біля міста Галле в Східній Німеччині. Всіх працівників, які перебували під землею, виведено на поверхню. (08.11.2019)  

Вибух на фестивалі їжі на заході Німеччини: одна людина загинула

Повідомляється про одного загиблого та понад 10-х постраждалих на фестивалі їжі у Фройденберґу. Кількох осіб із серйозними травмами терміново доправили до лікарень. (09.09.2019)  

У Дрогобичі після вибуху обвалився під'їзд житлового будинку

Внаслідок вибуху ймовірно побутового газу обвалився під'їзд чотириповерхівки. Загинули двоє людей, ще семеро госпіталізовані, з них п'ятеро дітей. (28.08.2019)  

Аудіо й відео до теми

Протипожежна безпека: як це функціонує в Німеччині?  

Також за темою

Explosion in Blankenburg

Вибух у житловому будинку в Німеччині: один загиблий і десятки поранених 13.12.2019

Унаслідок вибуху у п'ятиповерховому житловому будинку міста Бланкенбург у федеральній землі Саксонія-Ангальт загинула одна людина, ще 25 осіб отримали поранення. Причина вибуху поки невідома.

Реклама

Докладно

Зеленський назвав переговори з Путіним непростими

Зеленський іде шляхом Порошенка

Сергій Руденко про те, що чекає на Зеленського, Україну і Донбас після "нормандського саміту".  

Landwirtschaft Dorf Myrne Ukraine (DW/I. Burdyga)

Вимираючі села: чи допоможе земельна реформа? (відео)

Понад 4000 сіл в Україні на межі зникнення. Чи може змінити ситуацію земельна реформа? Репортаж DW з Полісся.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  