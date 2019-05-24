Поліція оприлюднила фото підозрюваного у вибуху в Ліоні

Поліція Франції розповсюдила фотографію чоловіка, підозрюваного в причетності до вибуху в п'ятницю, 24 травня, в пішохідній зоні в центрі Ліона. Як випливає з орієнтування, мова йде про темношкірого чоловіка в шортах-бермудах світлого кольору і темній сорочці з довгими рукавами. За версією поліції, пересуватися підозрюваний може на велосипеді. Його мотиви наразі невідомі, повідомляє агенція dpa.

За даними телеканалу BFMTV, підозрюваному від 30 до 35 років. У момент нападу на ньому були сонцезахисні окуляри, нижню частину обличчя прикривала хустка. Чоловік потрапив в об'єктив камери відеоспостереження, встановленої неподалік від місця події.

Як уточнює агентство AFP, за попередньою версією, вибуховий пристрій знаходився в сумці або пакеті, зловмисник залишив його біля крамниці на вулиці Віктора Гюго в самому центрі міста. Імовірно, пристрій був начинений саморізами і болтами.

За уточненою інформацією влади, внаслідок вибуху постраждали 13 осіб, включаючи восьмирічну дівчинку, 11 з них госпіталізовані. Вибух прогримів близько 17.30 за місцевим часом. Президент Франції Еммануель Макрон назвав інцидент нападом. Місце події відвідали міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер і прокурор Парижа Ремі Хейц. Жоден з них поки не зробив заяви для преси.

Район, де стався вибух, був оточений, місцевих жителів евакуювали. На чергування заступили французькі військовослужбовці, що патрулюють вулиці в рамках антитерористичної операції. Розслідуванням інциденту зайнялися фахівці з боротьби з тероризмом з паризької прокуратури. Втім міністр юстиції Франції Ніколь Беллубе зазначив, що ще занадто рано казати, чи може це бути терористичною атакою, передає BFMTV.

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