Поліція оприлюднила фото підозрюваного у вибуху в Ліоні

Поліція Франції розповсюдила фотографію чоловіка, підозрюваного в причетності до вибуху в п'ятницю, 24 травня, в пішохідній зоні в центрі Ліона. Як випливає з орієнтування, мова йде про темношкірого чоловіка в шортах-бермудах світлого кольору і темній сорочці з довгими рукавами. За версією поліції, пересуватися підозрюваний може на велосипеді. Його мотиви наразі невідомі, повідомляє агенція dpa.
За даними телеканалу BFMTV, підозрюваному від 30 до 35 років. У момент нападу на ньому були сонцезахисні окуляри, нижню частину обличчя прикривала хустка. Чоловік потрапив в об'єктив камери відеоспостереження, встановленої неподалік від місця події.
Як уточнює агентство AFP, за попередньою версією, вибуховий пристрій знаходився в сумці або пакеті, зловмисник залишив його біля крамниці на вулиці Віктора Гюго в самому центрі міста. Імовірно, пристрій був начинений саморізами і болтами.
За уточненою інформацією влади, внаслідок вибуху постраждали 13 осіб, включаючи восьмирічну дівчинку, 11 з них госпіталізовані. Вибух прогримів близько 17.30 за місцевим часом. Президент Франції Еммануель Макрон назвав інцидент нападом. Місце події відвідали міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер і прокурор Парижа Ремі Хейц. Жоден з них поки не зробив заяви для преси.
Район, де стався вибух, був оточений, місцевих жителів евакуювали. На чергування заступили французькі військовослужбовці, що патрулюють вулиці в рамках антитерористичної операції. Розслідуванням інциденту зайнялися фахівці з боротьби з тероризмом з паризької прокуратури. Втім міністр юстиції Франції Ніколь Беллубе зазначив, що ще занадто рано казати, чи може це бути терористичною атакою, передає BFMTV.
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Теракт у Ніцці - національне свято перетворилося на день скорботи
Біла вантажівка
19-тонна біла вантажівка врізалася у натовп на Англійській набережній у Ніцці 14 липня близько 23 години. В цей час там перебували сотні людей, які прийшли подивитися феєрверк на честь Дня узяття Бастилії і вже збиралися розходитися після його завершення. Вантажівка проїхала набережною близько двох кілометрів, допоки водія не вдалося зупинити. Загинули понад 80 людей.
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Теракт у Ніцці - національне свято перетворилося на день скорботи
Загинув один українець
Серед загиблих внаслідок теракту є українець, ще один громадянин України постраждав, повідомили у міністерстві закордонних справ у Києві.
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Теракт у Ніцці - національне свято перетворилося на день скорботи
"Просто почав їхати по людях"
"Купа людей, усі, хто вийшов на національне свято, стали свідками того, як вантажівка почала їхати по людях, стріляти по людях. Ми були у 10 метрах від цього, і це картина, яка буде переслідувати до кінця життя", - розповіла на своїй сторінці в Instagram дівчина, яка пережила трагедію.
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Теракт у Ніцці - національне свято перетворилося на день скорботи
"Ніцца, теракт, скрізь трупи"
Ще один очевидець написав: "Ніцца, теракт, скрізь трупи, вантажівка давила людей, стрілянина, нарахував близько 20. Я, наречена і сестра бігли перебіжками. <...> Хронологія: дивимося салют; пішли на концерт; чекали на готовність групи; повернув голову; вантажівка давить усю вулицю; стрілянина; багато трупів; біжимо/ховаємося; ще трупи".
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Теракт у Ніцці - національне свято перетворилося на день скорботи
Зброя у вантажівці
Водій вантажівки мав зброю і встиг зробити кілька пострілів, поки його не вбили поліцейські. За даними джерела у правоохоронних органах, в кабіні знайшли також гранату і кілька "муляжів гвинтівок".
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Теракт у Ніцці - національне свято перетворилося на день скорботи
31-річний виходець з Тунісу
Також всередині вантажівки було посвідчення особи водія. Його ім’я не називають, проте відомо, що це 31-річний виходець з Тунісу, який мешкав у Ніцці. За даними ЗМІ, він був відомий поліції за дрібні правопорушення, однак у поле зору спецслужб раніше не потрапляв.
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Теракт у Ніцці - національне свято перетворилося на день скорботи
Звернення до нації
Зранку 15 липня президент Франції Франсуа Олланд звернувся до нації і заявив, що подія в Ніцці - теракт. Досі жодне з терористичних угрупувань не взяло на себе відповідальність за скоєне.
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Теракт у Ніцці - національне свято перетворилося на день скорботи
Режим надзвичайного стану подовжать
Теракт у Ніцці змусив Олланда подовжити режим надзвичайного стану в країні, хоча увечері 14 липня він збирався його скасувати. Ще напередодні глава держави вважав подовження "безглуздим", оскільки воно означало би, що Франція "перестала бути республікою, в якій право діє за будь-яких обставин".
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Теракт у Ніцці - національне свято перетворилося на день скорботи
Планувався фоторепортаж про салют
Автором частини знімків у цій фотогалереї є Валері Хаш, який працює для інформаційного агентства AFP. Власне він планував знімати салют у Ніцці з нагоди французького національного свята. Саме такими й були його перші знімки того вечора - світлини, які відображали радість життя. Але пізніше все кардинально змінилось...
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Теракт у Ніцці - національне свято перетворилося на день скорботи
Війна з терористами
"Ми перебуваємо у стані війни з терористами, які хочуть зробити нам боляче будь-якою ціною", - заявив міністр внутрішніх справ Франції Бернар Казньов після терористичної атаки в Ніцці.
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Теракт у Ніцці - національне свято перетворилося на день скорботи
Вшанування загиблих
Жителі Ніцци принесли квіти та свічки до місця трагедії, аби вшанувати пам'ять загиблих під час теракту. Акції скорботи та покладання квітів відбулися у багатьох містах світу.
Автор: Дар’я Єрьоміна, Ольга Войтович