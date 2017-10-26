Поліція оприлюднила "нові докази" у справі Шеремета

Національна поліція України оприлюднила нові докази в справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, про що в середу, 18 грудня, повідомив сайт Нацполіції.

Правоохоронці, зокрема, інформували, що 13 грудня виявили схожий на мінометну міну предмет, котрий начебто аж до проведення обшуку містився в помешканні підозрюваного в убивстві Шеремета Андрія Антоненка.

Поліція повідомляє, що перед проведенням обшуку в квартирі, "скориставшись своїм правом зателефонувати адвокату, Андрій Антоненко о 15:10 надіслав повідомлення невідомій особі із проханням забрати пакунок у шафі, о 15:12 написав пост у соціальній мережі про своє затримання, а о 15:14 зателефонував родичу, щоби впевнитися, чи він забрав річ із квартири".

Особою, що винесла цей речовий доказ, виявився брат дружини Антоненка, переконують у Національній поліції.

Боєприпас пізніше вилучили в офісному приміщенні, розміщеному на першому поверсі будинку, де мешкав Антоненко разом із дружиною та її братом. Призначено комплексну експертизу.

Саме ці докази - зміст СМС-повідомлення та телефонної розмови, а також уривок з відео проведення виїмки боєприпасу в поліції назвали "новими деталями справи Шеремета".

Нагадаємо, 12 грудня у МВС повідомили, що слідство встановило підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Ними є волонтерка і дитячий медик Юлія Кузьменко, музикант і військовий Андрій Антоненко, Інна Грищенко (позивний "Пума") і її чоловік Владислав Грищенко ("Буча"), а також військова медсестра Яна Дугарь.

Днями журналісти агенції "Слідство.Інфо" повідомили, що результати експертиз, на які посилаються правоохоронці щодо встановлення підозрюваних у вчиненні злочину, є суперечливими.