 Поліція оприлюднила ″нові докази″ у справі Шеремета | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.12.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Поліція оприлюднила "нові докази" у справі Шеремета

Зміст СМС-повідомлення та телефонної розмови, а також уривок з відео проведення вилучення предмета, схожого на боєприпас, у Нацполіції назвали "новими деталями справи Шеремета".

Павло Шеремет

Національна поліція України оприлюднила нові докази в справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, про що в середу, 18 грудня, повідомив сайт Нацполіції.

Правоохоронці, зокрема, інформували, що 13 грудня виявили схожий на мінометну міну предмет, котрий начебто аж до проведення обшуку містився в помешканні підозрюваного в убивстві Шеремета Андрія Антоненка.

DW.COM

Після трьох років розслідування Нацполіція повідомила про затримання підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. DW розповідає про актуальний розвиток слідства і нагадує головні дані про цю справу. (13.12.2019)

Суд до 8 лютого 2020 року відправив під цілодобовий домашній арешт підозрювану у вбивстві журналіста Павла Шеремета Яну Дугарь. Іншим підозрюваним запобіжні заходи обиратимуть пізніше. (13.12.2019)

Висновки експертиз щодо встановлення особи підозрюваної у вбивстві Павла Шеремета Юлії Кузьменко суперечать один одному, йдеться у розслідуванні "Слідство.Інфо". (16.12.2019)

Поліція повідомляє, що перед проведенням обшуку в квартирі, "скориставшись своїм правом зателефонувати адвокату, Андрій Антоненко о 15:10 надіслав повідомлення невідомій особі із проханням забрати пакунок у шафі, о 15:12 написав пост у соціальній мережі про своє затримання, а о 15:14 зателефонував родичу, щоби впевнитися, чи він забрав річ із квартири".

Особою, що винесла цей речовий доказ, виявився брат дружини Антоненка, переконують у Національній поліції.

Боєприпас пізніше вилучили в офісному приміщенні, розміщеному на першому поверсі будинку, де мешкав Антоненко разом із дружиною та її братом. Призначено комплексну експертизу.

Саме ці докази - зміст СМС-повідомлення та телефонної розмови, а також уривок з відео проведення виїмки боєприпасу в поліції назвали "новими деталями справи Шеремета".

Нагадаємо, 12 грудня у МВС повідомили, що слідство встановило підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Ними є волонтерка і дитячий медик Юлія Кузьменко, музикант і військовий Андрій Антоненко, Інна Грищенко (позивний "Пума") і її чоловік Владислав Грищенко ("Буча"), а також військова медсестра Яна Дугарь.

Днями журналісти агенції "Слідство.Інфо" повідомили, що результати експертиз, на які посилаються правоохоронці щодо встановлення підозрюваних у вчиненні злочину, є суперечливими.

Дивитись відео 02:34

Кого підривають в автомобілях в Україні (26.10.2017)

Аудіо й відео до теми

Кого підривають в автомобілях в Україні (26.10.2017)  

Також за темою

Journalisten in Mittel- und Osteuropa | Pavel Sheremet (Ukraine)

Зрушення в справі Шеремета: підозрювані, мотиви, версії 13.12.2019

Після трьох років розслідування Нацполіція повідомила про затримання підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. DW розповідає про актуальний розвиток слідства і нагадує головні дані про цю справу.

Ukraine Prozess im Mordfall Pavel Sheremet

Розслідування вбивства Шеремета: "серіал" з підозрюваними триває 14.12.2019

15 годин тривало засідання суду в Києві задля обрання запобіжних заходів підозрюваним у вбивстві Павла Шеремета. Що пред'являли прокурори, які контраргументи наводив захист і що ухвалив суд - у репортажі DW.

Pawel Scheremet Journalist SW

Нацполіція затримала підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета - Аваков 12.12.2019

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція затримала підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета та оголошує їм підозру.

Реклама

Докладно

Верховна Рада України

"Контрольована недоторканність"

Нові поправки лише "цементують" депутатську недоторканність, кажуть оглядачі.  

Авто і смартфон (picture-alliance/dpa Themendienst/C. Klose)

Українські водії тестують електронні права (відео)

Які перші враження від електронних прав, як вони виглядають та хто не зможе скористатися ними?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  