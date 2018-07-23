 Поліція Німеччини розшукує близько 300 тисяч осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.07.2018

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Новини

Поліція Німеччини розшукує близько 300 тисяч осіб

Німецька поліція розшукує майже 300 тисяч людей. Майже половина з них - іноземці, які мають залишити країну.

Німецька поліція розшукує сотні тисяч людей

Німецька поліція розшукує сотні тисяч людей

Станом на початок цього року в Німеччині в розшуку перебували 297 820 осіб, повідомило у неділю, 29 липня, видання Welt am Sonntag з посиланням на Федеральне управління кримінальної поліції ФРН (BKA). Серед них - понад 126 тисяч іноземців, які мають залишити країну. При цьому частина розшукуваних вже могла виїхати з Німеччини, не повідомивши про це німецьким відомствам. Інші розшукувані - злочинці, а також ті, хто втік із в'язниці.

Кількість розшукуваних за політично мотивовані злочини зросла в порівнянні з 2017 роком більш ніж втричі - до 4411. За такі злочини розшукують, в основному, ісламістів. Понад 3100 ордерів на арешт стосуються злочинів, що підпадають під категорію "релігійна ідеологія".

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Голова комітету з питань внутрішніх справ Бундестагу Армін Шустер (Armin Schuster) заявив, щоб поліція має докласти більших зусиль для розшуку злочинців. "Якщо ми хочемо затримати порушників, які переховуються, і осіб, які підлягають депортації, ми повинні посилити зусилля з пошуку цих людей", - сказав він. У 2015 році поліція Німеччини заарештувала лише 135 людей, на яких були видані ордери.

Як повідомлялось раніше, у Німеччині рекордно скоротилась кількість зареєстрованих злочинів. Згідно з даними міністерства внутрішніх справ ФРН, у 2017 році в країні було скоєно 5,76 мільйона злочинів, що є найнижчим показником з 1992 року.

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