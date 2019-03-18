Поліція Нідерландів затримала підозрюваного у стрілянині в Утрехті

Поліція Нідерландів затримала 37-річного уродженця Туреччини, якого підозрюють у відкритті вогню у трамваї у місті Утрехті, внаслідок чого загинули щонайменше три людини. Про це ввечері у понеділок, 18 березня, повідомив начальник поліції Утрехта Роб ван Брі на прес-конференції, передає агенція AP.

Поліція повідомила, що підозрюваного, якого раніше оголосили в розшук, затримали в одному з районів Утрехта. Після цього рівень терористичної загрози у провінції був знижений на один ступінь - до четвертого рівня. Поліція проводить допит підозрюваного

Міністр юстиції Нідерландів Ферд Граппергаус повідомив згодом на прес-конференції, що нападник був відомий правоохоронцям через скоєні ним раніше правопорушення, не уточнивши при цьому, які саме. Прем'єр-міністр країни Марк Рютте на цій же прес-конференції зазначив, що троє з п'яти поранених перебувають у критичному стані. За словами голови уряду, правоохоронці все ще з'ясовують, чи мав місце терористичний мотив у діях нападника.

Спочатку поліція виходила саме з "терористичного мотиву", однак пізніше правоохоронці повідомили, що не виключають й іншого мотиву, пов'язаного з особистими стосунками підозрюваного. Турецька державна агенція Anadolu з посиланням на родину нападника повідомила, що він стріляв у трамваї у свою родичку, але влучив і в інших людей, які намагалися їй допомогти. Поки не повідомляється, чи постраждала ця жінка.

Тим часом президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що спецслужба країни теж розпочинає розслідування, аби з'ясувати, чи діяв нападник в Утрехті з терористичних чи особистих мотивів.

Нагадаємо, 18 березня зловмисник розпочав стрілянину в трамваї в нідерландському Утрехті, внаслідок чого загинули троє людей і ще п'ятеро отримали поранення.