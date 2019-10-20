Поліція намагається розблокувати автобан між Іспанією та Францією, перекритий каталонцями

Правоохоронці Франції та Іспанії розпочали операцію з розблокування автотраси AP-7 на кордоні двох країн. За даними іспанських ЗМІ, операція поліцейських обох країн розпочалася у вівторок, 12 листопада.

За даними телеканалу RTVE, спочатку розчистити автобан спробували французькі правоохоронці, відтіснивши демонстрантів на території Іспанії. Згодом на кадрах було видно також застосування сльозогінного газу проти учасників акції, передає агенція новин dpa.

Напередодні близько двох тисяч прихильників відокремлення Каталонії від Іспанії перекрили цю автомобільну магістраль з обох боків на кордоні Франції та Іспанії, що спричинило величезні багатокілометрові затори на трасі.

Активістів мобілізувала до цієї акції анонімна інтернет-платформа Tsunami Democràtic, передає агенція новин AFP. Акцією мітингарі намагалися привернути увагу міжнародного співтовариства, щоб те закликало Іспанію сісти за стіл переговорів з прихильниками незалежності Каталонії.

Нагадаємо, в другій половині жовтня Каталонією прокотилася хвиля масових акцій протесту проти винесення судом у Мадриді вироків про тривале ув'язнення для лідерів каталонського регіонального уряду. Останні провели в жовтні 2017 року референдум про відокремлення Каталонії від Іспанії, результати якого офіційний Мадрид не визнає і називає його незаконним.