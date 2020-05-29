 Поліція назвала причину стрілянини в Броварах, затримано вже 24 людини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.05.2020

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Поліція назвала причину стрілянини в Броварах, затримано вже 24 людини

Сутичка у Броварах між двома групами чоловіків із застосуванням вогнепальної зброї виникла через розподіл пасажиропотоку, кажуть у поліції Київської області. Затримано вже 24 учасники інциденту.

Поліція назвала причину стрілянини в Броварах

Поліція назвала причину стрілянини в Броварах

Стрілянина у Броварах виникла через розподіл пасажиропотоку, затримано вже 24 учасники інциденту, слідчі розслідують чотири кримінальні провадження. Про це у п'ятницю, 29 травня, повідомив відділ комунікації поліції Київської області.

"Встановлено, що за напрямком "Бровари-Київ" працює маршрут 701, який обслуговує броварське ТОВ "Союзавто", та маршрут 706 ТОВ "Євроавтоальянс", власниками якого є підприємці з Києва", - йдеться в повідомленні поліції на сторінці у соціальній мережі Facebook.

Під час проведення оперативних заходів поліція встановила, що правопорушники приїхали зі зброєю до Броварів уранці 29 травня у період із 6:30 до 7:00 з боку Києва.

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На місці події поліція затримала 11 озброєних правопорушників, вилучила три транспортні засоби. Згодом за допомогою колег з інших регіонів на території Вінничини та Житомирщини затримали ще 13 ймовірних учасників збройного конфлікту.

"Після проведення першочергових слідчих дій підтвердилася інформація, що стрілянина у Броварах відбулася через розподіл пасажиропотоку", - зазначили в поліції.

Як повідомлялося, близько 7-ої ранку цього дня до поліції надійшло повідомлення про стрілянину в житловому кварталі Броварів, у якій взяли участь близько ста осіб. На місці затримали декількох осіб зі зброєю. Серед них виявилися люди з різних регіонів. Подія набула широкого резонансу, на неї відреагував президент України Володимир Зеленський.

За його словами, "те, що відбувалося, навіть сутичками не можна назвати. Це нагадувало 90-ті". Він закликав міністра внутрішніх справ знайти замовників та притягнути їх до відповідальності. "Також щоб на рівні уряду ми зрозуміли, як допомогти звичайним людям, майно яких постраждало в цій сутичці», - підсумував Зеленський.

Дивитись відео 10:41

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