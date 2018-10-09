 Поліція Мексики зупинила караван мігрантів, що прямував до США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.10.2018

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Новини

Поліція Мексики зупинила караван мігрантів, що прямував до США

Правоохоронці повідомляють про 5 тисяч мігрантів із Гондурасу, що зібралися на кордоні. Більшість хочуть дістатися США. Дональд Трамп похвалив Мексику за затримання мігрантів на кордоні.

Мігранти з Гондурасу намагаються прорватися через кордон до Мексики, 19 жовтня 2018 року

Мігранти з Гондурасу намагаються прорватися через кордон до Мексики, 19 жовтня 2018 року

Тисячі мігрантів з Гондурасу в п'ятницю, 19 жовтня, намагалися прорвати кордон між Гватемалою і Мексикою на шляху до США. Їх зупинила мексиканська поліція. Як зазначив керівник федеральної поліції Мексики, ситуацію на кордоні після певного хаосу вдалося взяти під контроль та уникнути насильства. Місцеві ЗМІ повідомляють, що поліція застосувала сльозогінний газ.

Президент США Дональд Трамп відзначив дії правоохоронців Мексики. "Ми високо цінуємо те, що робить Мексика", - зазначив Трамп, цитує агенція dpa. Він додав, що мігранти не перетнуть кордон зі США, а також запевнив, що серед них - багато злочинців. Напередодні проміжних виборів до Конгресу США антимігрантська риторика знову стає ключовою в передвиборчій кампанії.

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Дональд Трамп зазначив, що домовленість з Мексикою означає кінець угоди NAFTA. Очікується, що незабаром до нової угоди долучиться і Канада. (27.08.2018)

За оцінками мексиканських посадовців, у каравані мігрантів налічувалося три тисячі осіб. Водночас правоохоронці оцінили, що на кордоні, який в цій частині пролягає річкою Суч'яте, перебувають щонайменше п'ять тисяч мігрантів. Вони зламали загорожу і зібралися на мосту через прикордонну річку. Декільком вдалося прорватися до мексиканського прикордонного міста Сьюдад-Ідальго. За повідомленням правоохороців, деякі мігранти жбурляли в поліцейських каміння, хтось намагався перетнути кордон вплав.

В операції із затримання мігрантів з Гондурасу на кордоні взяла участь щонайменше тисяча правоохоронців. Мексиканська влада дозволила невеликій кількості людей перетнути кордон. Серед тих, кому дозволили увійти на територію Мексики, жінки і діти, що потребували медичної допомоги.

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