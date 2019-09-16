Поліція Кіровоградщини розслідує пошкодження меморіалу жертвам Голокосту

Поліція Кіровоградської області розслідує акт вандалізму щодо пам'ятника жертвам Голокосту. Невідома особа намалювала фарбою нацистські символи на меморіалі, розташованому на відстані близько 300 метрів від дороги сполученням Голованівськ - Клинове. Повідомлення про подію надійшло від місцевих жителів у понеділок, 16 вересня, передає інформагенція "Інтерфакс-Україна" з посиланням на сектор комунікації поліції Кіровоградської області.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України про порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.

Посол Ізраїлю в Україні Йоель Ліон засудив акт вандалізму. "Це антисемітський злочин на ґрунті ненависті, без сумніву. Я закликаю український уряд рішуче засудити цей злочин та негайно притягнути винних до відповідальності", - написал він у Twitter.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про пошкодження пам'ятника жертвам Голокосту на Миколаївщині. Поліція відкрила одразу два кримінальних провадження за цим фактом.