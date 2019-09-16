Поліція Кіровоградщини розслідує пошкодження меморіалу жертвам Голокосту

Поліція Кіровоградської області розслідує акт вандалізму щодо пам'ятника жертвам Голокосту. Невідома особа намалювала фарбою нацистські символи на меморіалі, розташованому на відстані близько 300 метрів від дороги сполученням Голованівськ - Клинове. Повідомлення про подію надійшло від місцевих жителів у понеділок, 16 вересня, передає інформагенція "Інтерфакс-Україна" з посиланням на сектор комунікації поліції Кіровоградської області.
Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України про порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.
Посол Ізраїлю в Україні Йоель Ліон засудив акт вандалізму. "Це антисемітський злочин на ґрунті ненависті, без сумніву. Я закликаю український уряд рішуче засудити цей злочин та негайно притягнути винних до відповідальності", - написал він у Twitter.
Перше видання "Цинамонових крамниць" найвідомішого жителя Дрогобича виставлене у місцевому музеї. У цій збірці оповідань можна впізнати багато куточків міста на Тисмениці, які збереглися до сьогодні. Праворуч на фото - перше видання "Фердидурке" польського письменника Вітольда Ґомбровича з ілюстраціями Шульца.
Фотогалерея: Дрогобич Бруно Шульца
Сутінки на дрогобицькому Ринку
"Вже тоді наше місто щораз більше впадало у хронічну сірість присмерку, поростало на замістях лишаями тіні, пухнастою пліснявою і мохом кольору заліза". Це перше речення в оповіданні "Навіженство" з "Цинамонових крамниць". На фото - кам'яниці дрогобицького Ринку в останніх променях сонця.
Фотогалерея: Дрогобич Бруно Шульца
Площа Ринок у Дрогобичі
"Ми мешкали в Ринку, в одному з тих темних будинків з порожніми і сліпими фасадами, які так важко відрізнити один від одного", - писав Бруно Шульц трохи далі. Однак будинку, в якому письменник народився і мешкав, більше не існує. На фото видно східну частину Ринкової площі. Вузенька вуличка між будинками веде Великої хоральної синагоги.
Фотогалерея: Дрогобич Бруно Шульца
Місце народження Шульца
Родинний будинок Бруно Шульца знаходився там, де нині стоїть сірий будинок у північно-східному куті площі Ринок. Письменник жив тут від народження у 1892 році до 1910 року. На тлі видно дзвіницю і готичний католицький костел святого Варфоломія.
Фотогалерея: Дрогобич Бруно Шульца
Вулиця Крокодила
"У шухляді насподі глибокого бюрка мій батько зберігав гарну стару карту нашого міста. (…) околиця вулиці Крокодила світилася порожньою білиною, якою на географічних картах звикло позначають околиці полюсів і невивчені та сумнівні країни". Автор книжки "Регіони великої єресі та околиці. Бруно Шульц і його міфологія" Єжи Фіцовський упізнав у ній нинішні вулиці Стрийську (на фото) й Мазепи.
Фотогалерея: Дрогобич Бруно Шульца
Залізничний вокзал у Дрогобичі
"(...) і от ми в тому місці Крокодилової вулиці, де з її піднесеного пункту видно майже цілу довжину цього широкого тракту аж до далекого недобудованого вокзалу". Із Дрогобицького вокзалу Шульц виїздив не лише до Стрия і Львова, а й до Кракова, Варшави, Відня, Парижа, Стокгольма, а також до тоді ще німецької Кудови-Здруй.
Фотогалерея: Дрогобич Бруно Шульца
Будинок Шульца
У цьому будинку по вулиці Юрія Дрогобича, 12, який знаходиться на віддалі п'яти хвилин пішки від площі Ринку, Бруно Шульц мешкав у 1912-1941 роках. Перша табличка, яка вшановувала одного з найвизначніших народжених в Україні письменників, з'явилася тут у 1989 році.
Фотогалерея: Дрогобич Бруно Шульца
Меморіальна дошка на будинку Шульца
Попри написи українською, польською та івритом на цій дошці, за даними деяких дослідників, Шульц оселився у будинку на вулиці Флоріанській, 10, лише у 1912 році.
Фотогалерея: Дрогобич Бруно Шульца
Вхід до колишньої гімназії
Бруно Шульц вчився тут у 1902-1910 роках у гімназії, яка тоді носила ім'я Франца Йосифа. Починаючи з 1924 року він викладав тут малювання і працю, однак гімназія вже була названа на честь короля Владислава Ягайла. Нині це - головний корпус Дрогобицького педагогічного університету. Ліворуч на фото - Леонід Гольберг, редактор інтернет-видання maydan.drohobych.net.
Фотогалерея: Дрогобич Бруно Шульца
Музей Шульца
У меморіальній кімнаті Бруно Шульца на другому поверсі колишньої гімназії можна побачити як книжки видатного письменника, так і твори про нього, газети з його текстами, а також листи, фотографії та пов'язані з ним документи.
Фотогалерея: Дрогобич Бруно Шульца
Велика хоральна синагога
Перед Другою світовою дві п'ятих жителів Дрогобича були євреями. Центром їхнього духовного життя була побудована у XIX сторіччі велика хоральна синагога. Будівля зазнала руйнувань під час війни. А по її завершенні служила спершу за склад солі, а пізніше за меблевий магазин. На початку 1990 років повернулася у власність єврейської громади. А за останні роки будівля відновила і давній блиск.
Фотогалерея: Дрогобич Бруно Шульца
Стрийська, 3 - суд, в'язниця, університет
Під час війни в будівлі колишнього міського суду розміщувалися в'язниці НКВС, Гестапо, потім знову НКВС. Шульца допитували тут у 1940 роках у зв'язку з намальованою ним картиною "Звільнення Західної України". На ній домінували жовтий та синій - заборонені кольори українського прапору. Нині тут знаходиться Інститут фізики, математики, економіки та інноваційних технологій місцевого університету.
Фотогалерея: Дрогобич Бруно Шульца
Вілла Ландау
Тут під час нацистської окупації оселився есесівець Фелікс Ландау, який замовив Шульцу намалювати на стінах дитячої кімнати героїв казок. Завдяки Фіцовському та учневі Шульца Шраєру малюнки були віднайдені німецьким режисером Беньяміном Ґайсслером. У травні того ж року працівники "Яд Вашем" контрабандно вивезли до Ізраїлю три з них. Решта фресок нині демонструється на виставці documenta в Касселі.
Фотогалерея: Дрогобич Бруно Шульца
Місце смерті Шульца
На цьому місці великий письменник помер від кулі гестапівця 19 листопада 1942 року. У той час Шульц вже мав фальшиві документи та збирався втекти з окупованого нацистами Дрогобича та з міського гетто, куди змусили переселитися всіх євреїв міста. Місце поховання митця не відоме.