 Поліція Києва розслідує можливе прослуховування журналіста | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.08.2020

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Поліція Києва розслідує можливе прослуховування журналіста

Поліція Києва відкрила провадження за фактом порушення недоторканності приватного життя журналіста Михайла Ткача. Він розповів, що виявив у себе в квартирі ознаки встановлення прослуховувального пристрою.

Журналіст програми Схеми Михайло Ткач (архівне фото)

Журналіст програми "Схеми" Михайло Ткач (архівне фото)

Поліція Києва в суботу, 8 серпня, розпочала кримінальне провадження за фактом порушення недоторканності приватного життя журналіста-розслідувача програми "Схеми" Михайла Ткача.

Раніше цього дня він звернувся до поліції та повідомив, що в своїй квартирі на вулиці Ольжича в Києві виявив пошкодження в стелі та, можливо, прослуховувальний пристрій.

"Правоохоронці провели огляд місця події та опитали заявника. Під час перевірки повідомлення поліцейські виявили на стелі у квартирі пошкодження. Також співробітники поліції оглянули дах будівлі: ніяких пошкоджень або технічних засобів там не виявили", - йдеться у повідомленні поліції Києва.

Щоб з'ясувати, чи був там встановлений будь-який прослуховувальний пристрій, правоохоронці запланували проведення повторного огляду і судових експертиз,  додали у поліції.

За даним фактом відділом дізнання Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за статтею 182 (порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі. Триває досудове розслідування, у рамках якого будуть встановлені всі обставини події, пообіцяли в поліції.

Сам журналіст написав, що протягом кількох тижнів він декілька разів отримував попередження, що його "журналістська діяльність дратує високопосадовців" і щодо нього "почали активно працювати".

"Від одного джерела була інформація про те, що планують "сверлитись". Сьогодні зрозумів, що це означає", - зазначив Михайло Ткач. Він уточнив, що живе на останньому поверсі і що отвір довжиною щонайменше 60 сантиметрів проходить зі стелі його квартири до горища, до якого є доступ з різних під'їздів. 

Раніше знімальна група програми "Схеми" неодноразово заявляла про перешкоджання її професійній діяльності. 

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