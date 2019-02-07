 Поліція Києва заявила про штурм її управління, активісти - про побиття | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.02.2019

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Новини

Поліція Києва заявила про штурм її управління, активісти - про побиття

Київські правоохоронці затримали близько 40 осіб, заявивши про "спробу штурму" районного управління поліції. Водночас активісти стверджують, що не чинили протиправних дій і заявили про побиття.

Київська поліція відкрила три провадження щодо затриманих

Київська поліція відкрила три провадження щодо затриманих

Правохоронці затримали близько 40 осіб "при спробі штурму" управління поліції в Подільському районі Києва у суботу, 9 лютого, повідомляється на сайті Національної поліції. "Невідомі намагалися пошкодити вхідні двері, застосували газові балончики та влаштували бійку з поліцейськими", - зазначається у повідомленні.

Із затриманими, згідно з повідомленням, проводять першочергові слідчі дії. Крім того, правоохоронці відкрили кримінальні провадження за статтям Кримінального кодексу України про погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу, про захоплення державних будівель та про хуліганство.

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За цими даними, у затриманих вилучили також газові балончики і пістолет. Трьох поліцейських після інциденту госпіталізували.

Раніше цього дня у поліції заявили, що затримали групу молодиків на Контрактовій площі, де відбувалася зустріч з виборцями кандидатки в президенти, лідерки ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко та акція "Хто замовив Катю Гандзюк?". Затримані мали при собі зеленку, газові балончики й ножі, йдеться в повідомленні. За даними правоохоронців, затриманих 10 осіб доправили у відділок поліції. "Після того, як усіх доставлених відпустили, їм на допомогу прибула група підтримки, яка влаштувала штовханину та застосувала газові балончики до правоохоронців", - заявили у поліції Києва. Після цього, як повідомили в поліції, усіх активних учасників затримали, а це - близько 40 осіб.

Натомість активісти ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?" на однойменній сторінці у Facebook заявили, що "жодного штурму" управління поліції, а також "зеленок, провокацій" не було. "З десяток активістів, які мали шеврони "С14", ще до будь-яких активностей (розгортання банерів чи плакатів) затримала поліція", йдеться у повідомленні. Згодом затриманих відпустили, але забрали особисті речі, тоді до райвідділку приїхали інші активісти, щоби домогтися повернення речей, зазначається на сторінці ініціативи. Свої дії активісти називають "мирним зібранням". Крім того, на сторінці ініціативи стверджується, що активістів було побито правоохоронцями.  

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