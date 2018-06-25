Поліція кваліфікувала напад на табір ромів у Львові як умисне вбивство

Напад на табір ромів у Львові, внаслідок якого загинула одна людина та травмовані четверо, кваліфіковано як умисне вбивство. Поліція затримала підозрюваних та обіцяє притягнути винних до відповідальності.
Національна поліція України кваліфікувала напад на табір ромів на околиці Львова, внаслідок якого загинула одна людина, як умисне вбивство, вчинене групою осіб. Про це у неділю, 24 червня, повідомив голова Нацполіції України Сергій Князєв.
Він зазначив, що правоохоронці затримали сімох підозрюваних у нападі жителів Львова віком 16-17 років. Також затримано 20-річного організатора нападу. З місця події вилучено речові докази, зокрема, ніж, яким завдано поранення загиблому, та інші предмети, які використовували зловмисники. Зараз поліцейські встановлюють і доставляють до відділень поліції інших осіб, які можуть бути причетними до цього нападу, йдеться у повідомленні на сайті Нацполіції.
Затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі. "Запевняю, поліція виконає свою роботу: винні у скоєнні цих злочинів будуть притягнуті до кримінальної відповідальності і понесуть покарання, згідно з чинним законодавством", - запевнив Сергій Князєв.
Мер Львова Андрій Садовий тим часом зазначив, що місцева влада надасть потерпілим тимчасовий притулок. "Один поранений лежить у 8-й лікарні в середньому стані тяжкості. Жінці з дитиною зашили рани і відпустили. На кілька днів надамо притулок постраждалим від нападу", - написав він на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, напад на табір ромів було скоєно пізно ввечері 23 червня. Під час нападу 24-річний мешканець Закарпатської області отримав смертельні ножові поранення. Ще четверо осіб: 10-річний хлопчик, двоє 19-річних юнаків і 30-річна жінка отримали тілесні ушкодження.
Напади радикалів на табори ромів останнім часом відбуваються в Україні регулярно. 22 квітня у Києві невідомі спалили табір ромів на Лисій горі у Києві. Відповідальність за цей напад взяли на себе праворадикали з організації "С14", які пояснили його потребою в гарантуванні безпеки для місцевих мешканців. 9 травня невідомі спалили табір ромів поблизу Львова. Увечері 22 травня група озброєних осіб вчинила напад на табір ромів у Тернопільській області, яким довелося рятуватися втечею.