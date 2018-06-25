Поліція кваліфікувала напад на табір ромів у Львові як умисне вбивство

Національна поліція України кваліфікувала напад на табір ромів на околиці Львова, внаслідок якого загинула одна людина, як умисне вбивство, вчинене групою осіб. Про це у неділю, 24 червня, повідомив голова Нацполіції України Сергій Князєв.

Він зазначив, що правоохоронці затримали сімох підозрюваних у нападі жителів Львова віком 16-17 років. Також затримано 20-річного організатора нападу. З місця події вилучено речові докази, зокрема, ніж, яким завдано поранення загиблому, та інші предмети, які використовували зловмисники. Зараз поліцейські встановлюють і доставляють до відділень поліції інших осіб, які можуть бути причетними до цього нападу, йдеться у повідомленні на сайті Нацполіції.

Затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі. "Запевняю, поліція виконає свою роботу: винні у скоєнні цих злочинів будуть притягнуті до кримінальної відповідальності і понесуть покарання, згідно з чинним законодавством", - запевнив Сергій Князєв.

Мер Львова Андрій Садовий тим часом зазначив, що місцева влада надасть потерпілим тимчасовий притулок. "Один поранений лежить у 8-й лікарні в середньому стані тяжкості. Жінці з дитиною зашили рани і відпустили. На кілька днів надамо притулок постраждалим від нападу", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, напад на табір ромів було скоєно пізно ввечері 23 червня. Під час нападу 24-річний мешканець Закарпатської області отримав смертельні ножові поранення. Ще четверо осіб: 10-річний хлопчик, двоє 19-річних юнаків і 30-річна жінка отримали тілесні ушкодження.

Напади радикалів на табори ромів останнім часом відбуваються в Україні регулярно. 22 квітня у Києві невідомі спалили табір ромів на Лисій горі у Києві. Відповідальність за цей напад взяли на себе праворадикали з організації "С14", які пояснили його потребою в гарантуванні безпеки для місцевих мешканців. 9 травня невідомі спалили табір ромів поблизу Львова. Увечері 22 травня група озброєних осіб вчинила напад на табір ромів у Тернопільській області, яким довелося рятуватися втечею.