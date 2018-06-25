 Поліція кваліфікувала напад на табір ромів у Львові як умисне вбивство | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.06.2018

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Новини

Поліція кваліфікувала напад на табір ромів у Львові як умисне вбивство

Напад на табір ромів у Львові, внаслідок якого загинула одна людина та травмовані четверо, кваліфіковано як умисне вбивство. Поліція затримала підозрюваних та обіцяє притягнути винних до відповідальності.

За останні місяці в Україні скоєно кілька нападів на табори ромів (на фото - табір у Києві)

За останні місяці в Україні скоєно кілька нападів на табори ромів (на фото - табір у Києві)

Національна поліція України кваліфікувала напад на табір ромів на околиці Львова, внаслідок якого загинула одна людина, як умисне вбивство, вчинене групою осіб. Про це у неділю, 24 червня, повідомив голова Нацполіції України Сергій Князєв.

Він зазначив, що правоохоронці затримали сімох підозрюваних у нападі жителів Львова віком 16-17 років. Також затримано 20-річного організатора нападу. З місця події вилучено речові докази, зокрема, ніж, яким завдано поранення загиблому, та інші предмети, які використовували зловмисники. Зараз поліцейські встановлюють і доставляють до відділень поліції інших осіб, які можуть бути причетними до цього нападу, йдеться у повідомленні на сайті Нацполіції.

Затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі. "Запевняю, поліція виконає свою роботу: винні у скоєнні цих злочинів будуть притягнуті до кримінальної відповідальності і понесуть покарання, згідно з чинним законодавством", - запевнив Сергій Князєв.

DW.COM

На розташований поблизу Тернополя табір ромів напала група озброєних осіб і спалила його. На момент нападу на табір там перебували як дорослі, так і діти, кажуть у Нацполіції. (23.05.2018)

Невідомі особи у масках напали на табір ромів на околиці Львова. Одна людина загинула, четверо травмовані, серед них - дитина. Поліція затримала сімох підозрюваних. (24.06.2018)

Мер Львова Андрій Садовий тим часом зазначив, що місцева влада надасть потерпілим тимчасовий притулок. "Один поранений лежить у 8-й лікарні в середньому стані тяжкості. Жінці з дитиною зашили рани і відпустили. На кілька днів надамо притулок постраждалим від нападу", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, напад на табір ромів було скоєно пізно ввечері 23 червня. Під час нападу 24-річний мешканець Закарпатської області отримав смертельні ножові поранення. Ще четверо осіб: 10-річний хлопчик, двоє 19-річних юнаків і 30-річна жінка отримали тілесні ушкодження.

Напади радикалів на табори ромів останнім часом відбуваються в Україні регулярно. 22 квітня у Києві невідомі спалили табір ромів на Лисій горі у Києві. Відповідальність за цей напад взяли на себе праворадикали з організації "С14", які пояснили його потребою в гарантуванні безпеки для місцевих мешканців. 9 травня невідомі спалили табір ромів поблизу Львова. Увечері 22 травня група озброєних осіб вчинила напад на табір ромів у Тернопільській області, яким довелося рятуватися втечею.

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