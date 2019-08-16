Поліція, ймовірно, знала про підготовку вбивства Віталія Олешка - ДБР

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо співробітників Національної поліції, які могли знати про підготовку замаху на ветерана бойових дій на Донбасі Віталія Олешка, відомого під позивним "Сармат", однак приховали цей факт. Про це у п'ятницю, 16 серпня у Facebook написала перша заступниця директора ДБР Ольга Варченко.

"Сьогодні відкрили кримінальне провадження за фактом можливих неправомірних дій поліцейських, які, ймовірно, знали про підготовку вбивства Віталія Олешка (позивний "Сармат"), громадського активіста і ветерана АТО, однак приховали цей факт і не попередили його", - зазначила Варченко.

Також Варченко зазначила, що дії правоохоронців кваліфікують як "приховуванння особливо тяжкого злочину" та "зловживання службовим становищем". Максимальне покарання за першою зі статей - до трьох років позбавлення волі, за іншою - до шести років в'язниці.

Про те, що поліцейські знали про підготовку злочину, "можуть свідчити записи телефонних розмов підозрюваних у вбивстві, які були у розпорядженні правоохоронців", написала Варченко.

Віталія Олешка вбили 31 липня 2018 року в центрі Бердянська. Невідомий вистрілив у 43-річного Олешка, після чого зник з місця події. Усього слідство встановило 11 підозрюваних у причетності до вбивства. У Нацполіції назвали вбивство замовним. Підозрюваний у скоєнні вбивства, зокрема, зізнався, що злочин був замовлений йому власником ресторану в Бердянську. Розслідування справи завершили в липні цього року, після чого суд у Бердянську розпочав слухання у ній.