 Поліція затримала підозрюваного у нападі на ромську активістку в Запоріжжі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.10.2019

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Поліція затримала підозрюваного у нападі на ромську активістку в Запоріжжі

У Запоріжжі поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у нападі з ножем на ромську активістку Анжеліку Бєлову.

Затримано підозрюваного у нападі

Поліція Запорізької області затримала раніше судимого чоловіка, підозрюваного у нападі на ромську активістку, керівницю громадської організації Запорізький ромський центр "Лачо Дром" Анжеліку Бєлову. Про це пресслужба Національної поліції України повідомила на офіційному сайті відомства вранці у п'ятницю, 25 жовтня.

"В результаті проведених оперативно-розшукових та слідчих заходів, близько 22:30 (24 жовтня - Ред.) раніше судимого зловмисника, 1979 року народження, затримано", - зазначається у повідомленні. У пресслужбі додали, що за місцем проживання затриманого здійснено обшук та вилучено речові докази.

Нагадаємо, напередодні невідомий чоловік вдарив Бєлову ножем в область серця. Її прооперували, потерпіла перебуває у лікарні.

В останні роки в Україні зафіксовано низку нападів на активістів. Одним із резонансних випадків у цій серії стало вбивство Катерини Гандзюк. У той час, як безпосередні нападники були знайдені та покарані, замовники злочину досі залишаються на волі.

Також у грудні минулого року міжнародна правозахисна організація Amnesty International вимагала від української влади загасити спалах насильства радикалів.

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