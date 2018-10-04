Поліція затримала двох підозрюваних у нічній стрілянині в Одесі

Правоохоронці затримали двох підозрюваних у нічній стрілянині в Одесі, повідомила у неділю, 7 жовтня, Національна поліція Одеської області. Інцидент стався пізно ввечері 6 жовтня на Люстдорфській дорозі. На світлофорі біля автозаправки до одного з автомобілів під'їхала інша автівка, з якої вийшли кілька осіб, здійснили декілька пострілів в нього та втекли з місця події. Потерпілого госпіталізували з вогнепальним пораненнями.

Підозрюваних затримали в місті Білгород-Дністровському. Їх доставили до Київського відділу поліції Одеси. Поліція проводить невідкладні слідчі дії із затриманими підозрюваними та встановлює інших учасників події. За попередніми даними, конфлікт із застосуванням зброї пов'язаний з одним із лотомаркетів Одеси. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч 2 ст. 15 (замах на злочин) та ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Гриценко: Потерпілий не має відношення до Автомайдану

Раніше одеське видання "Думська" повідомило, що під час нападу було поранено "одного з активістів організації "Автомайдан Одеса", лідером якої є Євген Резвушкін". Водночас лідер "Автомайдану" Олексій Гриценко заявив, що потерпілий не належить до ВГО "Автомайдан". "Напад в Одесі не має жодного відношення до "Автомайдану". Людина, в яку стріляли, не є членом нашої організації… За нашою інформацією, напад пов'язаний з тим, що хтось не поділив ринок гральних автоматів", - написав Гриценко на своїй сторінці у Facebook.

В заяві одеського осередку ВО "Автомайдан" також зазначається, що людина, на яку було здійснено напад, не є їхнім членом. "Дана людина є наближеною до особи Євгена Резвушкіна, якого було виключено з організації ще в 2016-му році … через бажання перетворити громадську організацію фактично на бандитське угруповання", - повідомила організація на своїй сторінці у Facebook.