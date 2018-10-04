 Поліція затримала двох підозрюваних у нічній стрілянині в Одесі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.10.2018

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Новини

Поліція затримала двох підозрюваних у нічній стрілянині в Одесі

Правоохоронці затримали підозрюваних у обстрілі автомобіля в Одесі. Лідер Автомайдану Олексій Гриценко заявив, що потерпілий не є членом цієї організації. Раніше у ЗМІ з'явилися повідомлення, що стріляли в "активіста".

Поліція затримала підозрюваних у стрілянині в Одесі

Поліція затримала підозрюваних у стрілянині в Одесі

Правоохоронці затримали двох підозрюваних у нічній стрілянині в Одесі, повідомила у неділю, 7 жовтня, Національна поліція Одеської області. Інцидент стався пізно ввечері 6 жовтня на Люстдорфській дорозі. На світлофорі біля автозаправки до одного з автомобілів під'їхала інша автівка, з якої вийшли кілька осіб, здійснили декілька пострілів в нього та втекли з місця події. Потерпілого госпіталізували з вогнепальним пораненнями.

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Поліція встановлює особу застреленого нападника. Розглядається версія, що його дії були спровоковані рішеннями міської влади щодо нього або його рідних, повідомив нардеп Антон Геращенко. Офіційної інформації поки немає. (20.08.2018)

В одеського активіста Олега Михайлика ввечері у суботу стріляли. Поліція кваліфікувала напад як замах на вбивство. (23.09.2018)

Підозрюваних затримали в місті Білгород-Дністровському. Їх доставили до Київського відділу поліції Одеси. Поліція проводить невідкладні слідчі дії із затриманими підозрюваними та встановлює інших учасників події. За попередніми даними, конфлікт із застосуванням зброї пов'язаний з одним із лотомаркетів Одеси. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч 2 ст. 15 (замах на злочин) та ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. 

Гриценко: Потерпілий не має відношення до Автомайдану

Раніше одеське видання "Думська" повідомило, що під час нападу було поранено "одного з активістів організації "Автомайдан Одеса", лідером якої є Євген Резвушкін". Водночас лідер "Автомайдану" Олексій Гриценко заявив, що потерпілий не належить до ВГО "Автомайдан". "Напад в Одесі не має жодного відношення до "Автомайдану". Людина, в яку стріляли, не є членом нашої організації… За нашою інформацією, напад пов'язаний з тим, що хтось не поділив ринок гральних автоматів", - написав Гриценко на своїй сторінці у Facebook.

В заяві одеського осередку ВО "Автомайдан" також зазначається, що людина, на яку було здійснено напад, не є їхнім членом. "Дана людина є наближеною до особи Євгена Резвушкіна, якого було виключено з організації ще в 2016-му році … через бажання перетворити громадську організацію фактично на бандитське угруповання", - повідомила організація на своїй сторінці у Facebook. 

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