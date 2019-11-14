 Поліція Гонконгу погрожує протестувальникам вогнепальною зброєю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.11.2019

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Новини

Поліція Гонконгу погрожує протестувальникам вогнепальною зброєю

Якщо протестувальники не припинять насильницькі дії, сили безпеки не виключають застосування проти них вогнепальної зброї. Раніше один з поліцейських отримав поранення стрілою з лука.

Сутички між протестувальниками та поліцією в Гонконгу тривають

Сутички між протестувальниками та поліцією в Гонконгу тривають

Поліція Гонконгу погрожує протестувальникам вогнепальною зброєю, якщо "заворушники" не припинять використовувати смертоносну зброю та застосовувати насильство. Таку заяву поліція автономного району Китаю зробила у понеділок, 18 листопада (за місцевим часом), після нових сутичок біля Політехнічного університету. Правоохоронці встановили там автомобілі з водометами, однак змушені були відступити після того, як протестувальники почали жбурляти в них "коктейлі Молотова", повідомляє агентство Reuters.

Зазвичай поліція застосовує проти мітингарів сльозогінний газ

Зазвичай поліція застосовує проти мітингарів сльозогінний газ

Під час протистояння один з поліцейських був поранений випущеною з лука стрілою та перебуває у лікарні. В шолом іншого потрапила металева куля, хоча правоохоронець не постраждав, повідомила поліція.

Раніше у Гонконгу траплялися поодинокі випадки застосування вогнепальної зброї. 11 листопада один з поліцейських поранив демонстранта в грудну клітину, вистріливши з пістолета. Зазвичай сили безпеки використовували для розгону мітингарів сльозогінний газ та водомети.

Антиурядова акція протесту 17 листопада

Антиурядова акція протесту 17 листопада

Протести в Гонконгу тривають уже кілька місяців. Жителі міста почали виступи проти ухвалення закону про екстрадицію правопорушників за запитом китайської влади та не припинили акції після скасування розгляду цього законопроєкту. За даними організаторів, у деякі дні в акціях брали участь понад мільйон людей.

  • Акції жовтих жилетів у Парижі

    Колір протесту

    Жовтий - Франція

    Жилети жовтого флуоресцентного кольору у Франції зобов'язані надягати водії у разі проблем з автомобілем. Це сприймається багатьма як тягар, тож жовтий і став символом непокори. Акції "жовтих жилетів" почалися усередині листопада 2018 року і стали найбільшими за останні десятиліття. Спочатку вони виступали проти зростання податків на бензин, але згодом вимоги протестувальників розширились.

  • Шафранова революція у М'янмі

    Колір протесту

    Шафрановий - М'янма

    2007 року буддистські ченці приєдналися до акцій протесту під шафрановим кольором проти тодішнього правлячого режиму М'янми (колишньої Бірми) через рішення влади скасувати субсидії на пальне. Ціни негайно ж зросли на 60, а то й на усі 100 відсотків. Протести отримали назву Шафранової революції через колір традиційних шат буддистських ченців.

  • Акції протесту проти заборони абортів у Аргентині

    Колір протесту

    Зелений - Аргентина

    З 2016 року Аргентиною прокотилися численні акції за легалізацію абортів у цій переважно католицькій країні. Це запобігло б смерті багатьох жінок унаслідок нелегальних абортів, казали учасники акцій. Вони використовували зелений колір, що став символом руху за дозвіл абортів. Але у серпні 2018 року Сенат країни не підтримав законопроект за скасування заборони переривання небажаної вагітності.

  • Революція парасольок у Гонконзі

    Колір протесту

    Жовтий - Гонконг

    "Революція парасольок" відбулася 2014 року в Гонконзі й тривала 79 днів. Причиною масових протестів став намір уряду в Пекіні провести вибори керівника адміністрації Гонконгу, допустивши на них лише заздалегідь визначених кандидатів. "Озброївшись" парасольками переважно жовтого кольору, мітингарі довгий час блокували центральні вулиці Гонконгу. Парасолі добре захищали від перцевого спрею поліції.

  • Протести червоних та жовтих сорочок в Таїланді в 2006-2010 роках

    Колір протесту

    Червоний і жовтий - Таїланд

    У Таїланді з 2006 по 2010 роки "червоні сорочки" та "жовті сорочки" символізували дві протилежні за політичними поглядами фракції. "Червоні сорочки" були прихильниками екс-прем'єр-міністра Таїланду Таксина Чинавата, що обіймав цю посаду з 2001 по 2006 рік. Його усунули унаслідок військового перевороту в вересні 2006 року. Натомість "жовті сорочки" представляли опозиційні до нього сили.

  • Помаранчева революція в Україні

    Колір протесту

    Помаранчевий - Україна

    Оголошена ЦВК перемога провладного кандидата Віктора Януковича в другому турі президентських виборів 2004 року вивела на вулиці Києва сотні тисяч людей. Символом протестів став помаранчевий колір - колір кампанії опозиційного кандидата Віктора Ющенка. Протести з вимогою провести перевибори завершилися обранням Ющенка президентом й увішли в історію як "Помаранчева революція".

  • Зелений рух у Ірані 2009 року

    Колір протесту

    Зелений - Іран

    2009 року багато іранців не погодилися з офіційним результатом виборів, на яких було переобрано консервативного президента Махмуда Ахмадінежада. Під час тих протестів через суперечливий результат президентських виборів мітингарі широко використовували поширений в ісламській традиції зелений колір як символ незгоди з діями влади. Через це акції отримали назву "Зеленого руху".

  • Жовта революцію на Філіппінах

    Колір протесту

    Жовтий - Філіппіни

    21 серпня 1983 року тисячі філіппінців зібралися поблизу аеропорту Маніли, щоб привітати лідера опозиції Беніньйо Акіно-молодшого, котрий повертався з-за кордону. Натовп убрався в жовтий колір. Однак опозиціонера вбили того ж дня прямо в аеропорту, що вилилося в тривалі акції протесту, які переросли в Жовту революцію. Колір було обрано як символ однієї з пісень-шлягерів 1970-х років.

    Автор: Валерій Сааков


DW.COM

У Гонконзі поліцейський стріляв у демонстрантів

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У Гонконзі мітингарі поранили з лука поліцейського

Демонстранти в Гонконзі жбурляли в поліцейських "коктейлями Молотова", одного правоохоронця поранено стрілою з лука. Поліція застосувала сльозогінний газ, гумові кулі і водомет. (17.11.2019)  

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