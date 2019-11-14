Поліція Гонконгу погрожує протестувальникам вогнепальною зброєю, якщо "заворушники" не припинять використовувати смертоносну зброю та застосовувати насильство. Таку заяву поліція автономного району Китаю зробила у понеділок, 18 листопада (за місцевим часом), після нових сутичок біля Політехнічного університету. Правоохоронці встановили там автомобілі з водометами, однак змушені були відступити після того, як протестувальники почали жбурляти в них "коктейлі Молотова", повідомляє агентство Reuters.

Зазвичай поліція застосовує проти мітингарів сльозогінний газ

Під час протистояння один з поліцейських був поранений випущеною з лука стрілою та перебуває у лікарні. В шолом іншого потрапила металева куля, хоча правоохоронець не постраждав, повідомила поліція.

Раніше у Гонконгу траплялися поодинокі випадки застосування вогнепальної зброї. 11 листопада один з поліцейських поранив демонстранта в грудну клітину, вистріливши з пістолета. Зазвичай сили безпеки використовували для розгону мітингарів сльозогінний газ та водомети.

Антиурядова акція протесту 17 листопада

Протести в Гонконгу тривають уже кілька місяців. Жителі міста почали виступи проти ухвалення закону про екстрадицію правопорушників за запитом китайської влади та не припинили акції після скасування розгляду цього законопроєкту. За даними організаторів, у деякі дні в акціях брали участь понад мільйон людей.