Поліція виявила 3D-принтер в квартирі батька нападника з Галле

Підозрюваний нападник у Галле Штефан Б. , який зізнався в скоєнні злочину на ґрунті антисемітизму, міг виготовити свою зброю за допомогою 3D-принтера. Про це агентство dpa повідомило в п'ятницю, 11 жовтня, з посиланням на неназваних співрозмовників, знайомих з перебігом слідства. За їхніми словами, поліцейські виявили пристрій в квартирі батьків підозрюваного в комуні Гельбра у федеральній землі Саксонія-Ангальт. Раніше про цю знахідку написав журнал Der Spiegel.

Слідчі підозрюють, що більшість складових своєї зброї 27-річний Штефан Б., який раніше вчився на хіміка, міг виготовити сам на 3D-принтері. Можливо, саме саморобним виготовленням зброї пояснюється те, що її неодноразово заклинювало під час стрілянини, зазначає dpa.

За незаконне виготовлення зброї - до 10 років позбавлення волі

У Німеччині вогнепальну зброю дозволено виготовляти тільки за наявності відповідного дозволу на виробництво. Незаконне виготовлення зброї може каратися позбавленням волі на строк до 10 років, пише Der Spiegel.

3D-друк може здійснюватися різними способами та з використанням різноманітних матеріалів. Однак в основі будь-якого з них лежить принцип пошарового створення фізичних об'єктів за цифровою об'ємною моделлю.

Нападник визнав антисемітські мотиви злочину

Раніше цього дня нападник визнав свої правоекстремістські й антисемітські мотиви під час скоєння нападу в Галле. На даний момент Штефан Б. відбуває попереднє ув'язнення. Його звинувачують у вбивстві двох осіб та у замаху на вбивство в семи інших випадках.

Нагадаємо, 9 жовтня в місті Галле в землі Саксонія-Ангальт було застрелено двоє людей - 40-річна жінка і 20-річний чоловік. Перед цим зловмисник намагався проникнути в синагогу, де на той момент з нагоди свята Йом-Кіпур перебувало понад 50 осіб. Він неодноразово стріляв у двері, але потрапити в середину не зумів, тож влаштував стрілянину на вулиці та в закусочній поблизу.

Свої дії Штефан Б. , за попередніми даними, транслював онлайн за допомогою відеокамери, яка була закріплена на шоломі. Згодом з'явилися повідомлення про стрілянину в місті Ландсберг за 15 кілометрів на схід від Галле. Там було поранено двох осіб. Невдовзі після стрілянини Штефан Б. був затриманий. Його дії кваліфіковано як правоекстремістський теракт.