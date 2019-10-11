Поліція виявила 3D-принтер в квартирі батька нападника з Галле
Слідчі підозрюють, що Штефан Б. міг виготовити більшу частину складових своєї зброї на 3D-принтері. Сам підозрюваний нападник уже зізнався в злочині в Галле і визнав свої правоекстремістські й антисемітські мотиви.
На місці нападу в Галле
Підозрюваний нападник у Галле Штефан Б. , який зізнався в скоєнні злочину на ґрунті антисемітизму, міг виготовити свою зброю за допомогою 3D-принтера. Про це агентство dpa повідомило в п'ятницю, 11 жовтня, з посиланням на неназваних співрозмовників, знайомих з перебігом слідства. За їхніми словами, поліцейські виявили пристрій в квартирі батьків підозрюваного в комуні Гельбра у федеральній землі Саксонія-Ангальт. Раніше про цю знахідку написав журнал Der Spiegel.
Слідчі підозрюють, що більшість складових своєї зброї 27-річний Штефан Б., який раніше вчився на хіміка, міг виготовити сам на 3D-принтері. Можливо, саме саморобним виготовленням зброї пояснюється те, що її неодноразово заклинювало під час стрілянини, зазначає dpa.
За незаконне виготовлення зброї - до 10 років позбавлення волі
У Німеччині вогнепальну зброю дозволено виготовляти тільки за наявності відповідного дозволу на виробництво. Незаконне виготовлення зброї може каратися позбавленням волі на строк до 10 років, пише Der Spiegel.
3D-друк може здійснюватися різними способами та з використанням різноманітних матеріалів. Однак в основі будь-якого з них лежить принцип пошарового створення фізичних об'єктів за цифровою об'ємною моделлю.
Нападник визнав антисемітські мотиви злочину
Раніше цього дня нападник визнав свої правоекстремістські й антисемітські мотиви під час скоєння нападу в Галле. На даний момент Штефан Б. відбуває попереднє ув'язнення. Його звинувачують у вбивстві двох осіб та у замаху на вбивство в семи інших випадках.
Нагадаємо, 9 жовтня в місті Галле в землі Саксонія-Ангальт було застрелено двоє людей - 40-річна жінка і 20-річний чоловік. Перед цим зловмисник намагався проникнути в синагогу, де на той момент з нагоди свята Йом-Кіпур перебувало понад 50 осіб. Він неодноразово стріляв у двері, але потрапити в середину не зумів, тож влаштував стрілянину на вулиці та в закусочній поблизу.
Свої дії Штефан Б. , за попередніми даними, транслював онлайн за допомогою відеокамери, яка була закріплена на шоломі. Згодом з'явилися повідомлення про стрілянину в місті Ландсберг за 15 кілометрів на схід від Галле. Там було поранено двох осіб. Невдовзі після стрілянини Штефан Б. був затриманий. Його дії кваліфіковано як правоекстремістський теракт.
Напади на синагоги у Німеччині
Напад у Галле
У Синагозі, до якої 9 жовтня намагався вдертися озброєний терорист, перебували близько 80 людей. За даними поліції, нападник застрелив двох перехожих і невдовзі був затриманий. Чимало людей дістали поранення. Нападником називають 27-річного німця з кіл правих екстремістів. Це вже далеко не перший антисемітський напад після 1945 року.
Напади на синагоги у Німеччині
Хвиля антисемітських акцій
У грудні 1959 року синагога Кельна зазнала нападу з боку членів праворадикальної партії DRP. Двоє радикалів намалювали на будівлі свастики й антисемітські гасла. За цим слідує ціла хвиля антисемітських написів по всій країні. Злочинців заарештували і засудили. Під враженням від цих інцидентів Бундестаг ухвалює закон про протидію розпалюванню міжнаціональної ворожнечі.
Напади на синагоги у Німеччині
Перша жертва підпалу за десятиліття
Напад на синагогу в Любеку у березні 1994 року викликала шок по всьому світу. Вперше за кілька десятиліть у Німеччині знову палає синагога. Злочинцями виявилися четверо чоловіків з праворадикальних кіл. Учасників нападу засудили до позбавлення волі. Наступного дня після підпалу тисячі жителів Любека вийшли на демонстрацію під гаслом "Любек затамував подих". За рік напад на синагогу повторюється.
Напади на синагоги у Німеччині
Каміння летить в ессенську синагогу
Більше ста ліванців палестинського походження, що проживають у Німеччині, закидали бруківкою Стару синагогу в Ессені. Інцидент стався після демонстрації проти "насильства на Близькому Сході". Постраждав один поліцейський. Заступник генерального делегата Палестини у Німеччині, Махмуд Алаеддін, чітко відмежувався від нападників.
Напади на синагоги у Німеччині
Після нападу: "Постання порядних"
У жовтні 2000 року озброєні коктейлями молотова й камінням 19-річний палестинець і 20-річний марокканець атакують нову дюссельдорфську синагогу. Мовляв, напад є помстою євреям і державі Ізраїль. Канцлер Шредер каже: "Нам потрібне повстання порядних людей". Після цих слів по всій країні відбулися заходи на знак протесту проти екстремізму, ініційовані як владою, так і громадськими організаціями.
Напади на синагоги у Німеччині
Напад на синагогу у Майнці
Невдовзі після урочистого відкриття у ніч на 31 жовтня 2010 року був здійснений підпал нової синагоги у Майнці. Ця синагога є відомою через проєкт будівлі, створений в архітектурному стилі деконструктивізму архітектором Менуелем Херцом (Manuel Herz). Ця синагога розташована у місці, де раніше була головна синагога Майнца, яка була спалена у 1938 під час "кришталевої ночі".
Напади на синагоги у Німеччині
Напад на синагогу не з антисемітських мотивів?
Троє молодих палестинців у липні 2014 року кинули запальну суміш у вхід до синагоги у місті Вупперталь. Утім, суд постановив, що не було "жодних підстав" вважати, що молоді люди керувалися антисемітськими мотивами. Євреї у Німеччині та іноземні ЗМІ обурені таким вердиктом. Голова єврейської громади Вупперталя заявив, що це є нічим іншим, як "заохоченням скоювати подальші злочини".
Напади на синагоги у Німеччині
Напад у Берліні вдалося зупинити
4 жовтня цього року чоловік переліз через паркан синагоги на Оранієнбургер штрассе у Берліні та дістав ножа. Охоронці змогли знешкодити нападника. Його мотив залишається незрозумілим. У 1943 році ця берлінська синагога була зруйнована бомбардуваннями. Залишки будівлі були розібрані у 1970 році, а головна будівля заново побудована у 1990-х роках.