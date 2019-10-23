 Поліція виявила у вантажівці біля Лондона 39 тіл загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.10.2019

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Поліція виявила у вантажівці біля Лондона 39 тіл загиблих

Поблизу Лондона поліція виявила 39 тіл у контейнері вантажівки. Серед загиблих - один підліток. Правоохоронці припускають, що вантажівка прибула з Болгарії.

Поліція виявила 39 трупів у вантажівці біля Лондона

Поліція виявила 39 трупів у вантажівці біля Лондона

Британська поліція у середу, 23 жовтня, виявила 39 тіл загиблих у контейнері вантажівки в промисловій зоні на схід від Лондона. За даними поліцейських, серед загиблих - один підліток, решта 38 осіб - дорослі, повідомляє агенція dpa. Тіла були знайдені у великому білому контейнері, який перевозила вантажівка. Його виявили в промисловій зоні містечка Грейс, яке розташоване на відстані 32 кілометри на схід від Лондона.

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Четверо чоловіків, які експлуатували вантажівку, в якій на території Австрії виявили тіла 71 особи, утримуються під вартою, повідомили в угорському суді. (29.08.2015)

Угорська поліція затримала п’ятого підозрюваного у причетності до загибелі мігрантів, знайдених у покинутій вантажівці в Австрії. Іншим затриманим вже обрали запобіжний захід. (30.08.2015)

Правоохоронці вже затримали 25-річного чоловіка з Північної Ірландії. Вони вважають, що вантажівка прибула з Болгарії. За їхніми даними, вона перетнула кордон з Великобританією 19 жовтня.

Поки проводять патологоанатомічну експертизу для ідентифікації трупів. У поліції кажуть, що цей процес може бути тривалим. Правоохоронці не повідомили інших обставин справи, втім ЗМІ припускають, що загиблі були нелагально переправленими мігрантами.

У серпні 2015 року схожий випадок трапився в Австрії: неподалік Відня виявили покинуту вантажівку, в якій знайшли тіла загиблих біженців. Тоді жертвами зловмисників стала 71 людина. Автомобіль прибув з Угорщини.

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