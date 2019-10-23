Поліція виявила у вантажівці біля Лондона 39 тіл загиблих

Британська поліція у середу, 23 жовтня, виявила 39 тіл загиблих у контейнері вантажівки в промисловій зоні на схід від Лондона. За даними поліцейських, серед загиблих - один підліток, решта 38 осіб - дорослі, повідомляє агенція dpa. Тіла були знайдені у великому білому контейнері, який перевозила вантажівка. Його виявили в промисловій зоні містечка Грейс, яке розташоване на відстані 32 кілометри на схід від Лондона.

Правоохоронці вже затримали 25-річного чоловіка з Північної Ірландії. Вони вважають, що вантажівка прибула з Болгарії. За їхніми даними, вона перетнула кордон з Великобританією 19 жовтня.

Поки проводять патологоанатомічну експертизу для ідентифікації трупів. У поліції кажуть, що цей процес може бути тривалим. Правоохоронці не повідомили інших обставин справи, втім ЗМІ припускають, що загиблі були нелагально переправленими мігрантами.

У серпні 2015 року схожий випадок трапився в Австрії: неподалік Відня виявили покинуту вантажівку, в якій знайшли тіла загиблих біженців. Тоді жертвами зловмисників стала 71 людина. Автомобіль прибув з Угорщини.