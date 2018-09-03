Політичний піар українських політиків - "совок" без креативу? (відео)

Прихована політреклама: і країну привітати, і про себе любого сказати

На День незалежності політики вітали українців зі святом, використовуючи приховану політрекламу. Дехто прямим текстом натякав на наступні вибори, пакуючи в один відеоролик і привітання, і агітацію. (27.08.2018)