 Політичний піар українських політиків - ″совок″ без креативу? (відео) | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 07.09.2018

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Україна

Політичний піар українських політиків - "совок" без креативу? (відео)

За рік до виборів українські політики намагаються "зблизитися" з народом. Практично всі вдаються до заїжджених "совкових" методів самореклами. Дивіться добірку DW.

Russland Prozession zu Kirchenjubiläum in Kiew (picture-allaince/dpa/Sputnik/Stringer)

Як українські політики рекламують себе перед виборами

Здавалося б, нова країна, нові часи, нові технології... Але коли мова заходить про політичний піар, українські політики усі як один:

 

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Опитування: Виборці в Україні мало знають про плани кандидатів у президенти

Найбільшу підтримку серед потенційних кандидатів у президенти України - менше 18 відсотків - зараз має Юлія Тимошенко, йдеться в новому соціологічному опитуванні групи "Рейтинг". (08.08.2018)  

Прихована політреклама: і країну привітати, і про себе любого сказати

На День незалежності політики вітали українців зі святом, використовуючи приховану політрекламу. Дехто прямим текстом натякав на наступні вибори, пакуючи в один відеоролик і привітання, і агітацію. (27.08.2018)  

Коментар: Навіщо кум Путіна повертається в українську політику?

Віктор Медведчук намагається легалізувати свій статус в українській політиці. Поки він лише перемовник. Для амбіційного кума Путіна цього замало, вважає Сергій Руденко. (17.08.2018)  

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Чим ближче до президентських та парламентських виборів в Україні, тим частіше українські політики вдаються до заїжджених "совкових" методів самореклами. Дивіться добірку DW.

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