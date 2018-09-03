Політичний піар українських політиків - "совок" без креативу? (відео)

За рік до виборів українські політики намагаються "зблизитися" з народом. Практично всі вдаються до заїжджених "совкових" методів самореклами. Дивіться добірку DW.
Здавалося б, нова країна, нові часи, нові технології... Але коли мова заходить про політичний піар, українські політики усі як один:
Найбільшу підтримку серед потенційних кандидатів у президенти України - менше 18 відсотків - зараз має Юлія Тимошенко, йдеться в новому соціологічному опитуванні групи "Рейтинг". (08.08.2018)
На День незалежності політики вітали українців зі святом, використовуючи приховану політрекламу. Дехто прямим текстом натякав на наступні вибори, пакуючи в один відеоролик і привітання, і агітацію. (27.08.2018)