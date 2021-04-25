 Політична криза у Вірменії: парламент ініціював саморозпуск | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.05.2021

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Політична криза у Вірменії: парламент ініціював саморозпуск

Депутати парламенту Вірменії вдруге поспіль не затвердили Пашиняна главою уряду, ініціювавши таким чином саморозпуск.

Засідання парламенту у Вірменії

Засідання парламенту у Вірменії (архівне фото)

На спеціальному засіданні у понеділок, 10 травня, парламент Вірменії вдруге не обрав на посаду прем'єр-міністра країни єдиного із запропонованих кандидатів - виконувача обов'язків глави уряду Нікола Пашиняна - і тепер буде змушений саморозпуститися. Про це повідомляє інформаційне агентство "Интерфакс".

Згідно з конституцією Вірменії, парламент розпускається, якщо він двічі поспіль не може обрати прем'єр-міністра. Перше голосування за Пашиняна відбулося 3 травня.

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Пашинян пішов у відставку заради виборів

Про свою відставку з посади глави уряду Пашинян заявив 25 квітня. Разом з ним, відповідно до конституції, звільнився увесь уряд.

При цьому Пашинян одразу висунув свою кандидатуру на пост прем'єра знову. Однак цей крок мав лише формальний характер і мав на меті уможливити розпуск парламенту та ініціювати дострокові вибори.

Домовленість Пашиняна з опозицією

Дострокові вибори є результатом домовленості прем'єр-міністра з опозицією, яка ще з минулого року організовувала у Вірменії масові акції протесту з вимогою відставки уряду. Політична криза у країні загострилася ще сильніше у лютому, після заяви генерального штабу збройних сил країни з вимогою відставки Пашиняна. У відповідь він заявив про спробу військового перевороту у країні. Однак 18 березня Пашинян оголосив про домовленість з президентом Вірменії Арменом Саркісяном і опозицією про проведення у країні дострокових парламентських виборів. Згідно з нею, голосування за новий парламент відбудеться 20 червня цього року.

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