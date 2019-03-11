Політична криза в Алжирі: керівник армії підтримав народні протести

Начальник штабу Збройних сил Алжиру Ахмед Гаед Салах у вівторок, 26 березня, заявив, що алжирський президент Абдельазіз Бутефліка повинен залишити свою посаду. На думку Салаха, вимоги демонстрантів, які вже близько місяця виходять на масові протести проти Бутефліки, є законними.

Виступаючи на телебаченні, начальник штабу оголосив, що шлях виходу з політичної кризи полягає в застовуванні "статті 102 Конституації", яка передбачає оголошення президента недієздатним через хворобу. "Має бути ухвалене рішення, яке забезпечить вихід з кризи та стане відповіддю на законні вимоги алжирського народу. Це рішення передбачене конституцією, її 102-ю статтею", - заявив керівник алжирської армії під час телезвернення, інформує агенція dpa.

Згідно з конституцією Алжира, в разі відставки президента його обов'язки протягом щонайменше 45 днів виконуватиме голова верхньої палати пардаменту - Абделькадер Бенсалах.

Нагадаємо, що чинний президент Бутефліка очолює Алжир 20 років. Він чотири рази обирався на цю посаду. 82-річний політик прикутий до інвалідного візка, відколи пережив інсульт у 2013-му. Після того Бутефліка рідко з'являється на публіці.

Багато алжирців вважають, що поганий стан здоров'я не дозволяє президенту керувати країною. Критики називають Бутефліку маріонеткою в руках військових, сімейних кланів і впливових представників великого бізнесу. Після масових протестів Бутефліка погодився не брати участі у наступних виборах, які мали бути проведені у квітні цього року. Але водночас він також вирішив відкласти на невизначений термін чергові президентські вибори, що викликало нові протести невдоволених громадян країни.