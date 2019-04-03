Політична вотчина Порошенка вже не за гаранта? (відео)

У першому турі президентських виборів на Вінниччині за Петра Порошенка віддали втричі менше голосів, ніж в 2014 році. В чому причина - в репортажі DW.
Дві фабрики "Рошен". Набережна "Рошен". Навіть фонтан "Рошен". На Вінниччині щільно сконцентровані підприємства, пов’язані з чинним президентом Петром Порошенком. На них працюють тисячі людей. Вінниччину називають політичною вотчиною Порошенка- звідси в 98-ому році його вперше обрали народним депутатом. Вінниччина вже багато років підтримувала і Порошенка, і його команду. 67% голосів віддали жителі регіону Петру Порошенку у 2014-ому році на президентських виборах. Це був найкращий результат у країні. Проте, за 5 років високий рівень довіри скотився з 67% до 22-х відсотків. І ось чому:
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