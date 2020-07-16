Політики й експерти розійшлися в оцінках нового глави НБУ

За нового очільника Національного банку України (НБУ) Кирила Шевченка проголосували 332 депутати. Його кандидатуру підтримали депутати від фракцій "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ), "Батьківщина", "Довіра", групи "За майбутнє" та 13 позафракційних. Утрималися лише фракції "Голос" та "Європейська солідарність". Критики закидають владі підозрілий поспіх з призначенням нового глави НБУ. Водночас експерти поставилися до нового очільника Нацбанку з обережним оптимізмом.

Обіцянки нового голови

Кирило Шевченко - банкір із 25-літнім стажем. Почав кар'єру 1994-го року в "Українському кредитному банку", далі працював у банках "Фінанси та Кредит", очолював Держіпотечну установу, був радником прем'єр-міністра Юлії Тимошенко і останнім часом очолював державний "Укргазбанк".

Опитані депутати від партії "Слуга народу" визнали, що раніше планувалося 16 липня заслухати кандидатуру Шевченка на засіданні фракції і лише наступного дня винести її на голосування в сесійній залі. "Але президент вирішив скористатися турборежимом перед літніми парламентськими канікулами", - так пояснив поспіх призначення глави НБУ Данило Гетманцев, відповідаючи в кулуарах Верховної Ради на запитання журналістів. Гетманцев очолює парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики.

За словами депутата, під час затвердження кандидатури нового глави НБУ в профільному комітеті Шевченко заявив про намір зберегти загальний курс Нацбанку. Водночас він має намір полегшити банкам кредитування реального сектору економіки, "знизити навантаження на резерви і капітал". Як повідомив далі Гетманцев, серед своїх пріоритетів Шевченко назвав стабільність курсу гривні, співпрацю з міжнародними кредиторами і не допустити неконтрольовану інфляцію. Вже після голосування у Верховній Раді, дякуючи депутатам за підтримку своєї кандидатури, Шевченко пообіцяв "посилити роботу з часткою проблемних кредитів у банківській системі".

Читайте також: Німецький економіст: Відставка голови НБУ Смолія - негативний сигнал для всіх

Мотиви голосування за Шевченка

Підтриманий переважною більшістю голосів, новий глава НБУ водночас наразився і на критику частини депутатів від монобільшості. Так, депутат пропрезидентської фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський звинуватив Шевченка у відсутності програми дій і назвав його "однозначно зашквареним кандидатом". "Я спитав його, як так сталося, що дружини та родичі членів правління і працівників "Укргазбанку", які є перукарями, бухгалтерами виявилися підприємцями, на яких виводилися десятки мільйонів гривень у вигляді комісійної винагороди за приваблення депозитів. Це явне розкрадання коштів, і Шевченко є фігурантом цього розкрадання. Він на це відповісти нічого не зміг", - сказав Дубінський в день голосування в розмові з українськими журналістами.

Проте голова комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що під час розгляду кандидатури Шевченка його комітет переконався у його непричетності до розслідуваної НАБУ кримінальної справи щодо розкрадання 200 мільйонів гривень службовцями "Укргазбанку". "Шевченко не є фігурантом жодної кримінальної справи і перевірка перед його призначенням це підтвердила", - сказав депутат. Своєю чергою, співголова фракції ОПЗЖ Юрій Бойко заявив: "Ми його підтримали, бо не хочемо, щоби в Нацбанку залишалася ота команда, що керована зовнішніми управлінцями". Бойко висловив сподівання, що НБУ "не буде використовуватися для обслуговування зовнішніх і внутрішніх спекулянтів".

Читайте також: Глава МВФ вимагає від Зеленського зберегти незалежність НБУ

Найкращий чи залежний?

Найбільшими побоюваннями експертів щодо нового очільника НБУ є невпевненість у його спроможності провадити незалежну політику фінансового регулятора держави. Так, спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів інвестиційної компанії Dragon Capital Сергій Фурса вказав на "очевидну залежність" Шевченка. На думку експерта, президент Зеленський "обрав шлях залежного Національного банку". "А значить політика НБУ зміниться. Значить забаганки офісу президента будуть в пріоритеті. Це й дешеві кредити, які видають своїм і які ніхто ніколи не повертає", - переконаний Фурса.

Міністр фінансів України Сергій Марченко заперечив можливість тиску держави на Нацбанк і його голову. "Є сподівання, що МВФ і Світовий банк позитивно сприймуть цю новину і це дозволить нам забезпечити макроекономічну стабільність", - зазначив Марченко. Ексміністр економіки Тимофій Милованов також вважає Шевченка "найкращим вибором з можливих".