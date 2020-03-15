Поляки повертаються додому: на кордоні з Німеччиною - черги на 5-7 годин

Після закриття Польщею кордонів із сусідніми країнами, які входять до Шенгенської зони, на німецько-польському кордоні у неділю, 15 березня, утворилися затори.

Як повідомила речниця польської прикордонної служби агентству новин dpa, така ситуація виникла через те, що багато поляків після оголошених обмежувальних заходів вирішили повернутися додому. Упродовж дня на багатьох пропускних пунктах на німецькому-польському кордоні автомобілісти, які бажають потрапити до Польщі, змушені стояти в чергах від п'яти до семи годин.

Затори на німецько-польському кордону почали формуватися ще 14 березня

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Для повернення поляків додому уряд Польщі спільно з авіакомпанією LOT організовує чартерні рейси. У неділю в аеропорту Варшави сів перший літак із 232 пасажирами на борту, яких евакуювали з Лондона. Загалом заяви на евакуацію з-за кордону подали вже 12 тисяч поляків. У найближчі дні заплановані рейси з Чикаго, Нью-Йорка, Торонто і Шрі-Ланки.

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У Польщі станом на 15 березня зафіксовано 119 підтверджених випадків захворювання на новий коронавірус та троє померлих.

Як повідомлялося, Польща 13 березня заявила про закриття своїх кордонів для в'їзду іноземців. Як оголосив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, починаючи з 15 березня, іноземцям буде заборонено в'їзд до країни, а поляки, які повертаються на батьківщину, повинні будуть провести два тижні в карантині. Цей захід, за словами польського прем'єра, поки що запроваджується на 10 днів.