Полювання в Німеччині: що дозволено, а що - ні

Сьогодні в Німеччині нараховується близько 385 тисяч осіб, які мають дозвіл на полювання (Jagdschein) і є членами Німецької асоціації мисливців (НАМ) (Deutscher Jagdverband, DJV). Щоб зрозуміти масштаби, порівняємо, - ще пів століття тому, мисливців у Німеччині нараховувалося лише 284 тисячі, а зараз - на сотню більше. Середньостатистичний німецький мисливець-любитель, це 57-річний чоловік, представник низки найрізноманітніших професій: від електрика - до лікаря.

У Німеччині полювати на кабанів дозволено впродовж цілого року

"У Німеччині полювання, ще залишається, переважно, чоловічим заняттям. Однак серед німецьких мисливців зростає й частка жінок. На сьогодні їх приблизно 9-10 відсотків. А серед учнів мисливських курсів - вже 25 відсотків", - підкреслює в розмові з DW заступник прессекретаря Німецької асоціації мисливців Анна Мартінзон (Anna Martinsohn).

Отримати посвідчення на право полювання (в Німеччині його нерідко називають "зеленим атестатом зрілості") можна лише після навчання на спеціальних курсах у місцевому відділенні DJV, або у спеціальній мисливської школі. Навчатися на цих курсах можна з 15 років, а полювати - з 16. Проте, молодим німцям, віком до 18 років можна йти на полювання лише в супроводі дорослих мисливців.

Полювати можна, але суворо за правилами

Кандидату в мисливці необхідно не лише закінчити курси, а й надати довідку про несудимість та мати хороше фізичне і психічне здоров'я. Алкоголікам, наркоманам та людям з розладом нервової системи ліцензій на полювання не видають. Тим, у кого слабкий зір, - теж.

По завершенні курсів, учасники здають три іспити. Один з них - зі стрільби по рухомих мішенях, інші - письмовий та усний на оцінку знань з біології диких тварин, мисливських видів тварин, гігієни, методів полювання (від рушничного до полювання з гончаками), дресирування мисливських собак та мисливського права.

Полювання з мисливськими собаками

Після успішного складання іспитів і отримання ліцензії, новому мисливцю ще потрібно знайти і орендувати мисливські угіддя. В цілому, на території Німеччини є сотні ділянок для полювання - їх площа складає від десятків до кількох сотень гектарів кожен. В середньому оренда мисливського угіддя, коштує близько 1570 євро на рік. Однак, в різних регіонах ціни різні: орендувати ділянку можна як за 5, так і за 15 євро за гектар на рік. Окрім того, близько тисячі євро на рік обійдеться і оренда мобільної вежі для полювання.

Мисливський сезон у Німеччині - це суворо обмежені відрізки часу для полювання на конкретну дичину. Традиційно, в різних регіонах вони різні, тому єдиних правил для всієї країни немає. Наприклад, у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія на зайців-русаків можна полювати в період з 1 жовтня до 15 січня, а на тхорів - з 1 серпня до 28 лютого. Впродовж усього року тут можна полювати лише на лисиць і диких кабанів. Кількість і вид дичини, яку можна вполювати, визначається “планом відстрілу”, який укладає, а потім узгоджує з власником мисливських угідь мисливець. Після цього, “план відстрілу” має схвалити ще й місцеве управління у справах полювання.

На кого можна полювати в Німеччині

Федеральний закон про полювання (Bundesjagdgesetz) зобов'язує вести його так, щоб в країні зберігалися стійка кількість і різноманіття популяцій диких тварин. Найчастіше під час полювання за один день можна відстрілювати не більше одного-двох видів дичини, наприклад, тільки зайців і куріпок.

Полювання на качок

В залежності від змін чисельності тих чи інших видів, у федеральних землях постійно змінюється список видів тварин, на яких дозволено полювати. Наприклад, зараз в Баварії полювати на косуль можна лише з вересня по січень. До того ж, відстрілювати їх можна не більше 15 тварин на мисливця. В той час, як полювання на лисиць і нутрій тут дозволене цілий рік і відстрілювати їх дозволяють у необмеженій кількості. Регуляція стосується й окремих видів тварин, на яких заборонено полювати в період спарювання та розмноження. А от рисі й перепілки, наприклад, можуть взагалі не боятися мисливців: вони перебувають під загрозою зникнення, тож заборона полювати на них діє цілий рік. Такі дані подає Німецька асоціація мисливців. До речі, її місцеві філії теж ведуть облік дичини, яка мешкає у кожному конкретному ареалі. І якщо з'ясується, наприклад, що восени зайців поменшало, ніж було навесні, то на їх відстріл вводиться обмеження.

Як німецькі мисливці повинні зберігати зброю

Бути мисливцем у Німеччині - задоволення не з дешевих. Вартість навчання на курсах складає від 1000 до 3000 євро, в залежності від регіону. За іспит доведеться додатково заплатити від 250 до 300 євро. А розмір членського внеску до мисливської спілки в різних землях може варіюватися від 50 до 150 євро на рік. "Не забувайте і про купівлю зброї, спецодягу, ножів та бінокля для полювання. Це теж складе чималу суму - від 3000 до 5000 євро", - додає представник DJV.

Той, у кого є ліцензія на полювання, має право придбати мисливську рушницю. У Німеччині обіг зброї регулюється Законом про зброю (Waffengesetz). За його положеннями, зброю дозволено мати мисливцям, спортсменам-стрільцям, колекціонерам зброї, які є членами офіційно зареєстрованого клубу, а також тим, кому зброя дісталася у спадок.

Як свідчить Закон, щоб отримати ліцензійну картку на вогнепальну зброю, заявнику має бути не менше 18 років, у нього має бути довідка про несудимість, хороше фізичне і психічне здоров'я та відсутність алко- і наркозалежностей. Також необхідно підтвердити компетентність при поводженні з вогнепальною зброєю - надати свідоцтво про присвоєння кваліфікації стрілка, ліцензію на полювання або інші подібні документи.

Ліцензія на полювання дає право придбати довгоствольну вогнепальну зброю (гвинтівку). Впродовж двох тижнів після купівлі, зброю треба зареєструвати. Якщо ж є потреба придбати короткоствольну зброю (пістолет, револьвер), спочатку варто направити запит до спеціального відомства. Після отримання дозволу та купівлі, зброю потрібно зареєструвати. Зберігати її можна тільки у спеціально відведеному місці або у спеціальних сейфах. Полювати з луком і арбалетом в Німеччині заборонено.

Вполювати дичину до Німеччини часто приїжджають і громадяни інших країн. Згідно з німецьким мисливським правом (Jagdrecht), обов'язковою умовою для полювання іноземця в країні є наявність у нього чинного посвідчення мисливця, а також запрошення від мисливця з німецьким громадянством. Варто зазначити, що таке запрошення можна оформити й за гроші. Незаконним це не вважається.