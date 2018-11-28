Польща і Естонія не пустили у свої води судно з курсантами з Криму

Естонія і Польща заборонили російському навчальному вітрильному судну "Сєдов" увійти в їхні територіальні води, інформує агенція AFP. Таллінн не видав "Сєдову" дозвіл, оскільки на його борту перебували кілька курсантів Керченського державного морського технологічного університету, який розташований на території анексованого Росією українського півострова Крим.

"Естонія не визнає незаконну анексію Криму, тому на нашу думку, дозвіл для навчального судна суперечитиме політиці невизнання", - зазначила у п'ятницю, 12 квітня, речниця міністерства закордонних справ Естонії Сандра Камілова.

У МЗС РФ дії Талліна вже назвали "черговим недружнім і провокаційним кроком".

Заборонила "Сєдову" вхід у свої води і Польща. Прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький 12 квітня відмовив "Сєдову" у вході до порту Гдині. Речниця польського МЗС Ева Сувара заявила, що вхід "Сєдова" в польські територіальні води суперечив би політиці поваги до територіальної цілісності України і невизнання анексії Криму.