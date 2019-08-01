Польща і далі вимагатиме від Німеччини репарацій

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький не вважає закритим питання про отримання від Німеччини фінансової компенсації за напад на Польщу у 1939 році та наступну окупацію країни. Про це він повідомив медіа-групі Funke в середу, 21 серпня. "У Другій світовій війні ми втратили шість мільйонів людей - це набагато більше ніж усі інші держави, які отримали достатні репарації", - заявив Моравецький. Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович вважає, що Польща зазнала дискримінації з боку Німеччини у питанні виплати репарацій, про що він заявив агенції dpa раніше цього тижня.

Скільки саме Німеччина, на думку польських урядовців, повинна відшкодувати Польщі за завдані під час Другої світової війни збитки, поки не повідомляється. Наразі вивченням цього питання займається польська парламентська комісія. Її робота, за словами Моравецького, триватиме декілька місяців.

Німеччина натомість відкидає вимоги Польщі та вважає питання вичерпаним. Під час візиту до Варшави наприкінці липня міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) заявив, що питання виплати репарацій "з юридичної точки зору є закритим".

Тема репарацій для Польщі вважалася врегульованою, оскільки Польща ніби сама відмовилась від виплат. Однак відповідна постанова Ради міністрів Польської Народної Республіки 1953 року, на думку нинішнього польського уряду, була ухвалена під тиском СРСР. Питання знову актуалізувалось після приходу до влади партії Ярослава Качинського "Право і справедливість" у 2015 році.

Наступного тижня президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) відвідає Польщу і разом з польським колегою Анджеєм Дудою вшанує пам'ять загиблих під час Другої світової війни, яка розпочалась 80 років тому.