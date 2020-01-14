Польща: що змінила смерть мера Гданська рік тому (відео)

Церква Діви Марії в Гданську. Ось уже рік Магдалена Адамович регулярно приходить сюди на могилу чоловіка. Він відстоював свободу, розповідає вдова, виступав проти правоконсервативного уряду, що порушує принципи свободи. За її словами, за це він і поплатився життям. Дивіться в ексклюзивному репортажі DW: