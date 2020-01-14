 Польща: що змінила смерть мера Гданська рік тому (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 14.01.2020

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Політика й суспільство

Польща: що змінила смерть мера Гданська рік тому (відео)

Мера Гданська вбили ножем просто на сцені під час благодійного заходу рік тому. Польські націоналістичні угруповання багато років цькували Павла Адамовича. Тепер його дружина бореться проти цього в Європарламенті.

Polen Gedenken an Danziger Bürgermeister (picture-alliance/dpa/O. Marques)

Церква Діви Марії в Гданську. Ось уже рік Магдалена Адамович регулярно приходить сюди на могилу чоловіка. Він відстоював свободу, розповідає вдова, виступав проти правоконсервативного уряду, що порушує принципи свободи. За її словами, за це він і поплатився життям. Дивіться в ексклюзивному репортажі DW:

 

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