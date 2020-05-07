Польща упродовж двох тижнів має оголосити нову дату виборів

Спікер нижньої палати польського парламенту протягом наступних 14 днів має оголосити нову дату президентських виборів. Самі ж вибори мають відбутися упродовж 60 днів після оголошення нової дати. Про це увечері неділі, 10 травня, оголосив голова державної виборчої комісії країни Сильвестер Марчиняк.

Президентські вибори мали відбутися в Польщі 10 травня, проте голосування скасували через епідемію викликаного коронавірусом захворювання COVID-19. Правляча у країні партія "Право і справедливість" (ПіС) хотіла провести голосування поштою, проте Сейм підтримав цю ініціативу лише 7 травня, коли вже не лишалося часу на підготовку поштового голосування.

Тож Польща вирішила не відкривати виборчі дільниці 11 травня, а натомість призначити нову дату волевиявлення після того, як Верховний суд визнає ці вибори нечинними. За словами Марчиняка, державна виборча комісія не надавите суду звіт про вибори.

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На думку аналітиків, лідер ПіС Ярослав Качинський хоче якнайшвидшого проведення президентських виборів, щоб забезпечити перемогу чинному главі держави Анджею Дуді, якого підтримує правляча партія.