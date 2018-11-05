 Польща уклала угоду на довгострокові поставки скрапленого газу зі США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.11.2018

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Новини

Польща уклала угоду на довгострокові поставки скрапленого газу зі США

У польській державній газовій компанії вважають, що їхня угода з американським постачальником допоможе також і Україні.

PGNiG уклала угоду з американською Cheniere

PGNiG уклала угоду з американською Cheniere

DW.COM

Від 1 листопада ціна газу для населення України складає близько 8549 гривень за тисячу кубометрів. (01.11.2018)

Українське міністерство фінансів склало перелік основних фіскальних ризиків, серед яких реалізація проекту "Північний потік-2", податкова реформа в США та поновлення активних бойових дій на Донбасі. (26.09.2018)

Головна газова компанія Польщі у четвер, 8 листопада, підписала довгостроковий контракт на купівлю скрапленого природного газу (СПГ) зі Сполучених Штатів Америки з метою скоротити свою енергетичну залежність від Росії. Державна польська компанія PGNiG підписала угоду з американською компанією Cheniere на 24 роки під час візиту до Варшави міністра енергетики США Ріка Перрі. У американському міністерстві повідомили, що Перрі відправився відвідати кілька країн центральної і східної Європи, щоб розширити енергетичні партнерські зв'язки США.

Сума угоди офіційно не розкривається, повідомляє інформагенція AP. Однак Пйотр Возняк, представник керівництва PGNiG, повідомив, що ціна газу на 20-30 відсотків нижча за ту, що Польща платить нині російському постачальнику. Возняк також вважає, що ця угода допоможе убезпечити сусідню Україну від раптових відключень Росією газу.

Нагадаємо, Польща, Україна та балтійські країни виступають проти будівництва нового російського газопроводу "Північний потік-2" завдовжки 1200 кілометрів між Росією та Німеччиною, який може позбавити Україну ролі транзитера газу. На думку противників проекту, він може також посилити залежність ЄС від російського газу. Проти німецько-російського газового проекту виступає і уряд президента США Дональда Трампа.

Німеччина, своєю чергою, неодноразово запевняла, що проект має суто економічний характер. Оператором проекту газогону є підприємство Nord Stream AG, "дочка" російського концерну "Газпром".

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