 Польща та Угорщина хочуть уникнути санкцій з боку ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.03.2021

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Новини

Польща та Угорщина хочуть уникнути санкцій з боку ЄС

Угорщина та Польща хочуть юридчними засобами уникнути можливих санкцій з боку Європейського Союзу за порушення принципів правової держави.

Європейський суд у Люксембурзі розгляне позови Польщі та Угорщини

Європейський суд у Люксембурзі розгляне позови Польщі та Угорщини

Польща в четвер, 11 березня подала до Європейського суду позов проти так званого механізму ЄС щодо гарантування верховенства права, повідомив уряд цієї країни. Угорщина подасть аналогічний позов до кінця свого тижня, заявили в угорському уряді. Таким чином Угорщина та Польща хочуть юридчними засобами уникнути можливих санкцій з боку Європейського Союзу за порушення принципів правової держави.

Цей механізм передбачає скорочення виплат ЄС тим державам, які обмежують незалежність судової системи, що загрожує демократії. На саміті ЄС у грудні 2020 року Польща та Угорщина намагалися завадити запровадженню механізму, проте все ж погодилися додати його до бюджету Євросоюзу на 2021-2027 роки та до фонду стимулювання економіки.

Утім, у Польщі вважають це втручанням у внутрішні справи. "Ми віримо, що такі рішення не мають правових підстав в угодах, втручаються в справи країн-членів та суперечать законодавству ЄС", - заявив речник польського уряду Пьотр Мюллер. Як відзначають експерти, розгляд польського та угорського позовів може тривати місяці або навіть роки.

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Нагадаємо, що 2 березня Європейський суд схвалив право кандидатів на посаду суддів Верховного суду Польщі оскаржувати рішення щодо їх непризначення польською Радою правосуддя. Суд в Люксембурзі ухвалив, що численні зміни, внесені у законодавство про судову систему, унеможливили право суддів на оскарження рішень Ради правосуддя Польщі у адміністративних судах. Це є порушенням законодавства ЄС, постановив Європейський суд. Тож остаточне рішення щодо оскарження постанов польської Ради правосуддя має ухвалювати суд. Суд ЄС при цьому наголосив, що законодавством ЄС заборонені такі законодавчі новели, які фактично призводять до позбавлення суддів незалежності.

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