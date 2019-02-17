Польща скасувала запрошення для делегації Ізраїлю

Міністерство закордонних справ Польщі в останній момент скасувало візит урядової делегації Ізраїлю до Варшави. Відповідне повідомлення було направлено польським МЗС каналами дипломатичного зв'язку в неділю, 12 травня.

У Варшаві зазначили, що рішення скасувати візит ухвалено через зміни у складі делегації, несподівано внесені ізраїльською стороною без узгодження з польською. На думку уряду Польщі, ці зміни свідчать про те, що Ізраїль має намір покласти в основу візиту питання повернення власності польських євреїв, які загинули або постраждали під час Голокосту. Варшава це питання обговорювати не має наміру, вважаючи усі дискусії на цю тему завершеними.

Візит ізраїльської делегації до Варшав мав розпочатись 13 травня. Ізраїльська делегація дійсно мала намір обговорити з польськими політиками і чиновниками тему реституції єврейської власності. Про це, зокрема, заявляла міністерка соціальної рівності Гіла Гамліель. "Жодний фактор - ні політичний, ні антисемітський, - не завадить нам виконати цей важливий моральний імператив", - наголосила вона.

Держдеп США візьметься за моніторинг реституції

11 травня у Варшаві відбулась багатотисячна акція націоналістів проти набуття чинності у США "Акта 447", що дозволяє тиснути санкціями на ті країни, які не ухвалили закони про реституцію єврейської власності, втраченої в період Голокосту. Згідно з новим американським законом, моніторингові функції за просуванням реституційних процесів в десятках країн, включаючи Польщу і Румунію, передані держдепартаменту США. Він регулярно повідомлятиме про ситуацію з поверненням власності її власникам та їхнім спадкоємцям.

До Другої світової війни у Польщі мешкали близько 3,2 мільйона євреїв, що становило приблизно десяту частину населення країни. 2,8 мільйона з них стали жертвами Голокосту.