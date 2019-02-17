 Польща скасувала запрошення для делегації Ізраїлю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.05.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Польща скасувала запрошення для делегації Ізраїлю

У Варшаві не хочуть обговорювати питання повернення єврейської власності, втраченої під час Голокосту.

Марш націоналістів у Варшаві

Марш націоналістів у Варшаві

Міністерство закордонних справ Польщі в останній момент скасувало візит урядової делегації Ізраїлю до Варшави. Відповідне повідомлення було направлено польським МЗС каналами дипломатичного зв'язку в неділю, 12 травня.

DW.COM

Якщо уряд Ізраїлю не вибачиться за заяви в.о. глави ізраїльського МЗС Ісраеля Каца про антисемітизм серед поляків, між двома країнами може настати період "морозних" відносин, застерегли у Варшаві. (19.02.2019)

Кілька країн Східної Європи досі не виконали міжнародні зобов'язання щодо реституції майна євреїв, засвідчило дослідження. Європейські чиновники закликали країни-членів ЄС провести "остаточну реституцію". (28.04.2017)

У Варшаві зазначили, що рішення скасувати візит ухвалено через зміни у складі делегації, несподівано внесені ізраїльською стороною без узгодження з польською. На думку уряду Польщі, ці зміни свідчать про те, що Ізраїль має намір покласти в основу візиту питання повернення власності польських євреїв, які загинули або постраждали під час Голокосту. Варшава це питання обговорювати не має наміру, вважаючи усі дискусії на цю тему завершеними.

Візит ізраїльської делегації  до Варшав мав розпочатись 13 травня. Ізраїльська делегація дійсно мала намір обговорити з польськими політиками і чиновниками тему реституції єврейської власності. Про це, зокрема, заявляла міністерка соціальної рівності Гіла Гамліель. "Жодний фактор - ні політичний, ні антисемітський, - не завадить нам виконати цей важливий моральний імператив", - наголосила вона.

Держдеп США візьметься за моніторинг реституції

11 травня у Варшаві відбулась багатотисячна акція націоналістів проти набуття чинності у США "Акта 447", що дозволяє тиснути санкціями на ті країни, які не ухвалили закони про реституцію єврейської власності, втраченої в період Голокосту. Згідно з новим американським законом, моніторингові функції за просуванням реституційних процесів в десятках країн, включаючи Польщу і Румунію, передані держдепартаменту США. Він регулярно повідомлятиме про ситуацію з поверненням власності її власникам та їхнім спадкоємцям.

До Другої світової війни у Польщі мешкали близько 3,2 мільйона євреїв, що становило приблизно десяту частину населення країни. 2,8 мільйона з них стали жертвами Голокосту.

Також за темою

Polen Warschau Mateusz Morawiecki und Benjamin Netanjahu

Прем'єр Польщі скасував візит до Ізраїлю через суперечку навколо Голокосту 17.02.2019

До дипломатичного скандалу призвели висловлювання прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху щодо польського "закону про Голокост" та причетності окремих поляків до винищення євреїв нацистами.

Polen Mateusz Morawiecki

Польща скасувала свою участь у зустрічі Вишеградської четвірки в Ізраїлі 18.02.2019

Польська делегація не відвідає зустріч Вишеградської четвірки в Ізраїлі, заявив прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький.

Flaggen Israel Polen

Польща вимагає офіційного вибачення від Ізраїлю за заяви про антисемітизм 19.02.2019

Якщо уряд Ізраїлю не вибачиться за заяви в.о. глави ізраїльського МЗС Ісраеля Каца про антисемітизм серед поляків, між двома країнами може настати період "морозних" відносин, застерегли у Варшаві.

Реклама

Докладно

Ювілей Східного партнерства святкуватимуть, зокрема, у будівлі Європейської Ради в Брюсселі

10 років "Східного партнерства"

У Брюсселі відзначають 10 років "Східного партнерства". Що ця ініціатива дала Україні.  

Symbolbild | Autobahn (picture-alliance/dpa/S. Gollnow)

Майже 300 тисяч жителів ФРН їздять на роботу за кордон

Серед лідерів у ФРН за показниками маятникової міграції - землі Баден-Вюртемберг, Північний Рейн-Вестфалія та Баварія.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  