Польща підписала із США 20-річний контракт на купівлю зрідженого газу

Польща підписала із США довгострокову угоду про купівлю зрідженого газу в рамках зусиль щодо зменшення енергетичної залежності від Росії. Про це рішення обидві сторони заявили в середу, 19 грудня, повідомляє агенція AP.

Як зазначається, польська державна газова компанія PGNiG та компанія Port Arthur LNG - філіал базованої в Сан-Дієго компанії Sempra Energy - домовилися про продаж 2,7 мільярда кубометрів газу щорічно протягом 20-ти років. Як зазначається у спільній заяві, цієї кількості достатньо, щоб покрити близько 15 відсотків щоденних потреб Польщі у газі. Про фінансові деталі угоди не повідомляється.

"Ця угода означає важливий крок у напрямку енергетичної незалежності і безпеки Польщі", - заявив міністр енергетики США Рік Перрі.

Протягом останніх тижнів Польща також підписала довгострокові газові угоди з кількома американськими постачальниками. Як зазначається, це було зроблено на тлі того, що як Польща, так і США намагаються зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Польща, як і низка інших країн, вважає "Північний потік-2" політичним проектом, який має на меті позбавити Україну статусу транзитера газу, та застерігає ЄС від залежності від російського газу. У США будівництво газогону називають кроком назад у питаннях європейської енергетичної безпеки та американських інтересів і погрожують запровадженням санкцій.

Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, сполучивши постачальників у Росії зі споживачами в Європі. Його протяжність становитиме понад 1200 кілометрів, пропускна спроможність - 55 мільярдів кубометрів газу на рік. Проект реалізує російський "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями - Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Очікується, що новий трубопровід може бути введений в експлуатацію до кінця 2019 року.